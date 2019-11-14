Собственник СК "Гардиан" Арунас Шикшта: Украинский рынок очень перспективный, я бы рекомендовал на него заходить именно сейчас

Эксклюзивное интервью с новым собственником СК "Гардиан" Арунасом Шикштой.

- Прошло 8 месяцев с момента вашего официального заявления о приобретении СК "Гардиан" и выходе на украинский страховой рынок. Учитывая особенности рынка и экономики Украины в целом, еще не разочаровались, не пожалели о принятом решении?

- Совершенно нет. И скажу Вам больше, идет уже третий год, как я очень глубоко знакомлюсь с экономикой Украины. Это связанно не только с приобретением "Гардиан", но и с моими другими бизнес-интересами в вашей стране. Так что в этом вопросе для меня нет сюрпризов.

Что касается непосредственно страхового рынка – да, безусловно, это рынок высокого универсального риска, но при грамотном построение бизнес-процессов – ничего критичного в этом не вижу.

- В связи со сменой регулятора украинский страховой рынок ближайший год будет находиться в стрессовом состоянии, раскручивать бизнес в такой период сложно или наоборот проще?

- Как правило, при стрессе происходит рост, развитие и выход на новые уровни, так что я вижу только новые возможности, как для вашего рынка, так и для бизнеса в целом. Для сильных игроков - это удачный период, т.к. на рынок, скорее всего, выйдет много профессиональных кадров, и, возможно, недооцененных активов, а их скупка при таких обстоятельствах – всегда выгодна.

- В одном из недавних интервью вы негативно высказались о подчинении страхового рынка Нацбанку, можете уточнить почему?

- Давать оценку решениям руководства вашей страны – не в моих правилах и компетенции. В Украине я занимаюсь исключительно бизнесом, и моя обязанность выполнять те требования и законы, которые тут установлены. Но, я могу делиться опытом. И мой спич на недавней страховой конференции, о котором вы вспомнили, исключительно опыт Европы в вопросе мегарегулятора, которая, в свое время, достаточно стрессово переживала эту реформу.

Я говорил на конференции и повторю Вам: глобально реформа, безусловно, нужна! При позитивном исходе, это только укрепит бизнес и приведет в страну инвестиции. Сегодня система интегрированного надзора внедрена более чем в 50-ти странах мира. Приведу Вам пример Великобритании, где реформа в сфере регулирования финансовых институтов стартовала в 1997 году, после чего постепенно реализовывалась, а формирование единого регулятора было окончено только в 2001 году. Но есть и другие примеры, например, Германии, где реформа произошла за год (с 2001 по 2002 г.г.)

Поэтому, все относительно, и зависит от общего состояния экономики страны и, в частности, бизнеса. Если Украина погрузится в эту реформу более комфортно и безболезненно, чем это делали другие европейские страны, я буду только рад за вашу страну.

- Вы имеете большой опыт работы в разных странах, по вашему мнению, какая модель регулирования является более успешной?

- Это хороший, но непростой вопрос, поскольку не имеет однозначного ответа. На эффективность регулирования влияет очень много факторов, которые в каждой стране разнятся. В мировой практике, по понятным причинам, не существует единой модели мегарегулятора. При этом само понятие интегрированного регулятора используется достаточно широко: оно включает не только мегарегулятор, отвечающий за все аспекты регулирования и надзора во всей финансовой системе, но и агентства, осуществляющие надзор более чем в одном сегменте финансового сектора.

Да и самих моделей надзора немало: модель, в рамках которой регулирование и надзор осуществляются несколькими независимыми друг от друга органами; модель с частичной секторальной интеграцией; модель, объединяющая функции центрального банка, банковского регулирования и надзора; модель единого независимого органа финансового регулирования и надзора; так называемая модель twin pix, которая предполагает разделение функций по линии "макропруденциальный надзор" - "микропруденциальный надзор" с определенным доминированием первого органа; наконец, модель единого регулятора с объединением надзора за всеми секторами и интеграцией функций на базе центрального банка.

Возможно, существуют и другие. Я назвал только те, с которыми сталкивался в своей практике. Как видите, даже названных мной - очень много, да и большинство государств часто миксуют их использование. Потому, не может быть единого критерия эффективности модели регулирования. Единственный показатель, который может отобразить правильность выбора, это детальный анализ рынка спустя несколько лет после внедрения системы регулирования.

- Ваш совет новому регулятору: что необходимо сделать на страховом рынке Украины, чтобы приблизить его к европейскому уровню?

- Опять же, в Украине я занимаюсь бизнесом, а не экономикой или политикой, потому не возьмусь давать подобные советы. Но задача аналогичных регуляторов в других странах - увеличение финансовой стабильности, эффективности, качества регулирования и надзора субъектов финансового сектора. А для этого необходимо адекватно и своевременно реагировать на глобализацию финансовых рынков и инноваций, создавать условия для построения стабильной, надежной и конкурентоспособной финансовой среды, вести системную работу для поддержки доверия потребителей к соответствующему рынку.

- Давайте теперь поговорим о вашей компании. Какой пакет акций Вам уже принадлежит, и когда полностью планируете завершить сделку?

- Сделка завершена в конце октября этого года. Мне принадлежит 70% компании.

- Ваше мнение: какая модель страховой компании является наиболее эффективной?

- Мой опыт говорит о том, что эффективней всего приносит прибыль та компания, в которой сотрудники социально защищены и получают достойную заработную плату. Как правило, это мотивированный, сплоченный коллектив, который заинтересован в развитии и защите своей компании. Но, на примере Украины, я не берусь утверждать, что это единственная эффективная модель. Все же у постсоветских стран есть некая ментальная необходимость вертикали, поэтому тут уместен некий микс подходов. Не стану судить, хорошо это, или не очень, но пока я как собственник, вижу прибыль – меня все устраивает. Возможно, со временем я внесу коррективы в существующую систему управления, но на сегодняшний момент – она себя оправдывает.

- Что вы планируете изменить в СК "Гардиан"?

- Глобальных изменений не планируется, я уже не раз говорил, что приобрел рабочий, эффективный и по прогнозам - прибыльный актив. Но в планах есть диджитализация процессов, запуск нового программного обеспечения, и в будущем - обновление сервисов и расширение продуктовой линейки. То есть будут происходить общие процессы. Далее, компания будет в основном самостоятельно двигаться по утвержденной дорожной карте, а я – в новые инвестиции. Это мой стандартный подход к запуску проектов.

- Каким видам страхования будет отдан приоритет, будет ли пересмотрен портфель?

- На сегодня портфель "Гардиан" удовлетворительный, он разумно дифференцирован рентабельными видами и меня устраивают финансовые показатели. Так что пока будем двигаться в рамках существующего портфеля.

- Говорят, что приобретать компании в период кризиса очень выгодно. Не планируете ли расширить присутствие в Украине и приобрести еще одну страховую компанию или компанию в другом сегменте финансового рынка?

- Да. Выгодно. И да, планирую. С партнерами уже давно присматриваемся к различным финансовым структурам. Но пока я предпочел бы не обсуждать эту тему, поскольку переговорный процесс дело тонкое, не терпит суеты и дезинформации. Как только будут приняты конкретные решения – рынок об этом узнает.

- Посоветуете ли Вы друзьям, партнерам, инвесторам начать вести бизнес в Украине сейчас или в будущем?

- Хотелось бы пошутить, что нет, дабы не создавать себе конкурентов. Но если без шуток – украинский рынок очень перспективный, потому конечно да, я бы рекомендовал на него заходить, и заходить именно сейчас, пока еще длится этот благоприятный экономический период.