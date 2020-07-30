Главным в работе страховой компании является единая цель и желание ее достижения - гендиректор СК "Гардиан" Виктор Берлин

Эксклюзивное интервью с генеральным директором СК "Гардиан" Виктором Берлиным

- Вас можно поздравить с назначением на новую должность. Можно уточнить основную причину решения возглавить компанию, причем в период больших перемен?

- Предложение возглавить компанию поступило еще в прошлом году, но тогда я занимался инвестиционными проектами, а в компании был грамотный менеджмент, и я не видел необходимости вмешиваться в и без того рабочий актив.

С приходом в "Гардиан" акционера Сергея Скибы произошла определенная коллаборация европейского и отечественного видения развития компании, в результате чего была обновлена стратегия и возникло много амбициозных задач. Весьма интересных.

Потому в решении возглавить компанию сыграл мой интерес к профессиональным вызовам, особенно в новых условиях.

- Пригодится ли ваш опыт экс-регулятора страхового рынка в Нацкомфинуслуг в работе компании?

- Смею надеяться, что да. Благодаря работе в регуляторе я способен видеть страховой сектор гораздо объемней, могу прогнозировать риски и оценивать все перспективы развития, как самого рынка, так и непосредственно СК "Гардиан".

- Как вы оцениваете финансовое состояние СК "Гардиан", ее слабые и сильные стороны?

- Финансовое состояние компании однозначно стабильное. Все показатели полностью отвечают 850-му положению Нацкомфинуслуг, о чем свидетельствует финансовая отчетность.

Все обязательства покрыты высоколиквидными активами, и в принятии решения возглавить компанию именно на этот фактор я обращал особое внимание.

- Что необходимо изменить в работе компании, чтобы вывести ее на лидирующие позиции, пусть по определенным видам страхования?

- У "Гардиан" есть новая стратегия, ее мы будем придерживаться. Безусловно, главная задача – динамика развития с соблюдением рентабельности бизнеса, даже, несмотря на то, что компания по темпам роста и так занимает лидирующие позиции.

Поэтому в планах - расширение региональной сети, разработка и внедрение новых продуктов, улучшение качества существующих продаж с фокусом на онлайн-продажи, более жесткая, но взвешенная андеррайтинговая политика.

Но все же свою задачу, вижу и в работе с людьми. Если сотрудники компании будут видеть одну цель, получать моральное и материальное удовольствие от работы, компания выйдет в топы гораздо быстрее, для этого есть потенциал.

- Ранее ваша компания заявила о том, что стала членом пула "Зеленая карта" и начинает реализовывать полисы, но после этот вопрос завис. В чем причина и когда вы станете активным игроком на этом рынке?

- В настоящее время СК "Гардиан" находится в статусе полного члена МТСБУ, и, насколько я знаю, в компании не могли заявлять о членстве в пуле, поскольку из-за пандемии у нас завис вопрос о перестраховании рисков, а это – одно из ключевых условий пула.

По мере выхода Европы из карантина, мы возобновим переговоры с западными перестраховщиками, и, надеемся, что в ближайшее время будет заключен договор перестрахования с надежным перестраховщиком, и СК "Гардиан" сможет полноценно войти в пул "Зеленой карты".

- Ранее ваш основной акционер не исключал возможности приобретения новых компаний, это выгодно в период кризиса, который будет на страховом рынке, в связи со сменой регулятора и увеличением требований к нормативам, осталось ли у него такое желание?

- Приобретения компаний во время кризиса действительно весьма выгодны, это базовое правило крупных бизнесменов. Для иностранцев наше ужесточение требований – норма. Это, скорее, плюс для входа инвестиций, поскольку рынок становится понятным, а Украина начинает говорить на одном "финансовом языке" с Европой.

Но, что касается планов нашего основного инвестора – все же я не в праве их комментировать, полагаю, лучше получить эти ответы лично от него.

- Обращаются ли к вам страховые компании с предложением их купить, и насколько массово на рынке сейчас этот процесс?

- Да, обращения были, и некоторые предложения сейчас находятся на рассмотрении. Не могу сказать, что тенденция массовая, но несколько страховых компаний действительно в процессе поиска инвестора.

- Как вы оцениваете переход под регулирование Национального банка и, если можно, прогноз как изменится рынок через год?

- Есть реформа финансового сектора, приняты соответствующие решения, нам, как бизнесу, нужно не оценивать, а органично принять эти изменения, и спокойно работать.

Конечно, какая-то часть компаний уйдет, в силу экономического нецелесообразности данного бизнеса для отечественных акционеров. Как для гендиректора СК "Гардиан" мне такое перераспределение рынка интересно, но как человек, который когда-то управлял этим рынком – у меня есть опасения касательно потребителей, которые, в связи с этим могут пострадать.

Но в целом, имплементация европейской практики - этап логичный. Нацбанк имеет достаточно инструментов, как законодательных, так и технических, чтобы грамотно управлять этим рынком.

- Что самое главное в работе страховой компании?

- Единая цель и желание ее достижения, это основное. Далее - устойчивая финансовая структура, рабочая стратегия развития, профессиональные сотрудники, здоровая атмосфера в коллективе.