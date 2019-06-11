Экономика

14:16 11.06.2019

СК "Гардиан" стала членом Лиги страховых организаций Украины

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Страховая компания "Гардиан" стала членом Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), сообщается в пресс-релизе страховщика.

В нем также отмечается, что такое решение было принято членами совета и президиума ЛСОУ 17 мая 2019 года.

"Членство в ЛСОУ даст возможность компании находится в постоянном диалоге с коллегами, а также активно участвовать в формировании и развитии нашего страхового рынка", - отметил и.о. генерального директора компании Александр Кориненко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

СК "Гардиан" 12 лет работает на рынке страхования Украины, является универсальной компанией, обладающей 35-тю лицензиями Нацкомфинуслуг: 17 лицензий на добровольные виды страхования, 18 лицензий – на обязательные виды страхования.

СК "Гардиан" имеет разветвленную региональную сеть и покрывает 21 область Украины: 16 филиалов, 30 центров обслуживания клиентов, 10 представительств и 100 точек продажи по всей Украине.

СК "Гардиан" является ассоциированным членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), членом Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), и членом Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ)

Теги: #гардиан #страховые_компании #украина
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