СК "Гардиан" начала сотрудничество с КБ "ПриватБанк"

СК "Гардиан" начала сотрудничество с КБ "ПриватБанк"

Страховая компания "Гардиан" (Киев) начала сотрудничество с АО КБ "ПриватБанк" в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности, сообщается в пресс-релизе страховщика.

Согласно условиям сотрудничества, клиенты банка и пользователи онлайн-сервиса Приват 24, смогут приобретать полисы ОСАГО СК "Гардиан" в 30-ти филиалах и 1991-му функционирующему отделению Привата по Украине.

Компания отмечает, что за последний месяц текущего года - это второй банк, начавший сотрудничество со страховой компанией "Гардиан". В начале месяца компания получила аккредитацию в АБ "Укргазбанк".

СК "Гардиан" 12 лет работает на рынке страхования Украины, является универсальной компанией, обладающей 35-тю лицензиями Нацкомфинуслуг: 17 лицензий на добровольные виды страхования, 18 лицензий – на обязательные виды страхования.

Компания имеет разветвленную региональную сеть и покрывает 21 область Украины: 16 филиалов, 30 центров обслуживания клиентов, 10 представительств и 100 точек продажи по всей Украине.

СК "Гардиан" является ассоциированным членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), членом Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), и членом Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ)