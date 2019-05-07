Чем похожи Зеленский и Трамп, как завоевать страну, не нарушая ее границ, и при чем здесь соцсети

В соцсетях пылают нешуточные страсти по поводу выборов. Как так вышло, что шоумен победил в президентской гонке? Причиной всему удачная онлайн-кампания или настроения людей? Об этом в эксклюзивном интервью ИА "Интерфакс-Украина" рассказал Александр Ольшанский, руководитель холдинга Internet Invest Group, который стоял у истоков формирования Уанета и является со-организатором крупнейшей ИТ-конференции Восточной Европы iForum.

Вы помогали Зеленскому организовать систему параллельного подсчета голосов во время первого тура. Почему?

Точнее сказать, я познакомил его с людьми, которые создали такую систему, и немного помог с постановкой задачи. Я считаю, что оперативная система подсчета голосов – это правильное дело, независимо от того, для какого кандидата она создается. Дело в том, что последние жесткие конкурентные выборы фактически были у нас в 2010-м. Потому что победа Порошенко в 2014 году была слишком очевидна. И за эти истекшие 9 лет все очень сильно изменилось. Вообще люди не отдают себе отчета, каким объемом данных о них сейчас располагают различные организации (даже общественные), и какие корреляции там можно найти. Таким образом, правильная система контроля выборов сегодня способна настолько жестко контролировать фальсификации, когда можно сказать, что они почти невозможны. По крайней мере на выборах президентских. С парламентскими сложнее, но тоже фальсификации будут сильно затруднены. Хорошей иллюстрацией является второй тур выборов, где результаты совпали с экзитполами с точностью долей процентов.

Выход шоумена в топ кандидатов – это результат удачной онлайн-кампании или результат настроений в обществе, и это не связано с IT-технологиями?

Это результат изменений, которые произошли в мире, и я считаю, Дональд Трамп – первый звоночек таких перемен. Я знал о победе Трампа ещё в августе 2016-го (выборы президента США состоялись в ноябре – прим.) и по тем же причинам еще в ноябре 2018-го понял, что Зеленский выиграет.

Мы вступили в мир персональных коммуникаций. Это когда первые лица общаются со своей аудиторией через соцмедиа, и эта коммуникация носит персональный двунаправленный характер.

Это революция случилась 15 лет назад в корпоративном секторе. Посмотрите на Маска, Бренсона, покойного Джобса, Безоса – они все в значительной степени шоумены. У них совершенно другой способ реализации властных полномочий. Эти люди реализуют свои властные полномочия через персональные коммуникации, часто минуя иерархию своих компаний.

Не понимаю, при чем тут Трамп? Он управляет страной в рамках своих полномочий как президент.

Он управляет страной посредством своего Twitter-аккаунта с 59-ю миллионами подписчиков. Ему нет необходимости входить с кем-то в коалицию, вести подковёрную борьбу в Конгрессе или Сенате. Ему достаточно написать пост в Твиттере – и многомиллионная армия его подписчиков начинает давить на сенаторов. А конгрессмены и сенаторы – это те же депутаты, они не могут противостоять своим избирателям. Так Трамп добивается своего.

3,6-миллионная армия подписчиков Зеленского в Instagram – это почти то же самое в рамках Украины. Повторюсь, эта революция случилось на 15 лет раньше в корпоративном секторе, и сейчас она происходит в политике. Это способ реализации власти, когда 90% людей просто согласны с тем, что ты говоришь, и делают то, что ты говоришь, а не подчиняются некой жёсткой процедуре или аппарату принуждения.

Вы говорите о том, что интернет возвращает нас в эпоху вождей?

Я говорю о государствах лидерского типа, когда во главе государства стоит Лидер. Ничего плохого в этом слове нет. Массовое сознание получило невероятную травму во время Второй мировой войны. Поэтому всех лидеров мы на всякий случай проверяем – а не фашист ли он?

Но я считаю, что история совершила полный оборот, и то, что мы сейчас видим, – это приход нового поколения людей в политику.

Вы говорите об управлении страной через соцсети. Но было исследование, согласно которому украинцы получают больше новостей из телевизора. В таком случае, так ли велико влияние интернета и соцсетей в частности на нас?

Есть разница между объемом информации и ее влиянием на принятие решения. Знаете ли вы хоть одного человека, который бы купил машину по интернету, не посмотрев ее? Знаете ли вы кого-то, кто купил машину, не прочитав в интернете отзывы о ней или характеристики?

Суть в том, что объем потребления информации не имеет прямой корреляции с процессом принятия решений. Если вы 100 часов в месяц смотрели телевизор и только 20 часов провели в соцсети, из этого не следует, что телевизор в 5 раз сильнее влиял на ваше решение.

Я подозреваю, что влияние интернета сильно больше по сравнению с телевизором. Телевизор может помочь достичь известности, вы увидели новую машину в телевизоре и что делаете? Идете в интернете искать информацию о ней.

Получается, что нами, по большому счёту, теперь управляют звёзды из YouTube и Twitter, и вся политика превратилась в медиабизнес?

Политика в медиабизнес превратилась уже давно. Но то, о чем я говорю, это более широкое явление. Это можно понять на примере той же гибридной войны. В одном из интервью Зеленский высказал отличную мысль. Когда его спросили, что делать с Донбассом, он ответил: да просто начать информационную войну.

Мы ведь еще даже не пробовали, а надо начать пробовать. Есть какие-то потуги Минстеця, но ведь на это же смешно смотреть в самом деле. Нужно создать русскоязычный канал, начать рассказывать людям правду. Через 3 года грамотной работы те 3 миллиона, которые остались на оккупированных территориях, сами пойдут Кремль штурмовать.

Я хорошо помню Голос Америки и Радио Свобода во времена Советского Союза и какое влияние они оказывали на нас. Да тот же Сева Новгородцев, который рассказывал про музыку, по моему мнению, сделал для развала Советского Союза не меньше, чем Сахаров.

Но есть ли в Украине ресурс для такой информационной войны?

А какой ресурс вам нужен? Какой ресурс был у Севы Новгородцева? Когда запретили Яндекс и ВКонтакте с целью защиты от российской пропаганды – это было неверное решение. Ведь в эту игру – в пропаганду – можно играть с двух сторон. И для этого у нас ресурса более чем достаточно: миллионы украинцев разговаривают на русском языке, это невероятно мощный ресурс.

Почитайте сегодняшний Facebook, вы поймёте, что перепрограммирование людей отлично работает. Многие люди впали в настоящий психоз просто в связи с выборами. Больше того, ситуация, которую мы видим по ленте Facebook, говорит о том, что существующая власть с 2014 года имела необходимый медиаресурс. Если им удалось всего за три последних месяца мобилизовать нас до такого состояния, то это значит, у них были все необходимые медиаресурсы, чтобы бороться с Россией.

Кстати, я считаю, что позиция, в которой правда на твоей стороне, – она очень сильная в любой медиавойне. Дело в том, что когда вы создаете некую виртуальную реальность, то затраты на ее поддержание растут экспоненциально. Можно на короткое время людям замутить голову чем угодно, но в длинную так не получается.

У России получается.

У России получается только в том месте, где мы, простите, сдались. Если бы мы не сдались в шестнадцатом году с ВКонтакте, то мы бы сейчас имели инструмент такой мощи, что им бы мало не показалось.

Есть правила ведения обычной войны, и точно также есть правила введения информационной войны. Они менее известны, им гораздо меньше лет, но они есть. Приведу пример из цикла последних событий.

Если бы всем нужно было рассказать, что Зеленский маленького роста, что соответствует реальности, то на это нужно очень немного ресурсов. Но чтобы убедить всех, что он наркоман, нужно тратить каждый день в 2 раза больше ресурсов, чем в предыдущий. И рано или поздно ты сорвешься с этой скалы. Затраты на создание виртуальной реальности в медиапространстве растут экспоненциально.

Еще Карл фон Клаузевиц сформулировал цель войны. Это не захват территории, не распад вражеского государства. Цель войны – заставить противника следовать твоей воле. Всё остальное просто инструментарий. Зачем захватывать чужую страну, если ты можешь, условно говоря, перепрограммировать мозг людей? Сейчас найден более эффективный по затратам путь, чем прямое военное вторжение. Нужно вторгаться в мозг людей, а не в страну. Это просто дешевле.

Интернет и соцсети не вчера появились, почему такая ситуация стала возможна именно сейчас?

История движется по спирали. То, что происходит сейчас, уже происходило в начале XX века, после распространения радио. Именно радио дало возможность построить тоталитарные режимы XX века. Но даже в нетоталитарных странах степень мобилизации населения такими лидерами, как, скажем, Черчилль или Рузвельт, достигала масштабов совершенно несопоставимых с тем, что мы имеем сегодня. Я уже говорил, что, по моему мнению, история сделала полный поворот, и мы снова вступаем в эпоху лидеров.

Интернет также эволюционировал, и сегодня мы живем в «мире постмодерна». Это ситуация, когда не реальность управляет нашими мыслями, а когда наши мысли начинают управлять реальностью. Как было раньше? Была объективная реальность и какие-то люди, в частности, журналисты, смотрели на неё, интерпретировали и рассказывали о ней. А теперь оказывается, что медиа могут управлять самой реальностью.

Если интернет уже меняет реальность, то что нас ждет в будущем?

Разговор о будущем – это долгий разговор. Лучше приходите на iForum, там будет отдельный поток, которой так и называется – Будущее. Дело в том, что мы находимся на сломе эпох, и нам стоит подумать и осознать, где именно мы находимся. Мы пригласили много людей, которые профессионально занимаются этой деятельностью, то есть изучают и осознают, что происходит и какие изменения нас ожидают в ближайшие 5, 10, 15, 30 лет.

Взять тот же искусственный интеллект. 80% профессии сейчас находится под ударом. Например, моя жена рентгенолог. В течение 5 лет профессия врача рентгенолога начнёт умирать, потому что искусственный интеллект будет лучше распознавать снимки, чем человек.

Или самоуправляемый транспорт. Он полностью перевернет наш мир. А между тем, профессия водителя – это самая распространенная профессия в Соединённых Штатах Америки. Что будут делать все эти люди, когда потеряют работу? В интернете есть много картинок, где владельцы больших пикапов пытаются заблокировать зарядные станции для электромобилей.

Новые луддиты?

Да. И мы находимся ещё в начальной фазе этого процесса, через 5 лет это будет совсем не смешно. Вообще движение луддитов – это одна из больших опасностей ближайших 15 лет. Но, скорее всего, все-таки луддиты не будут разбивать роботизированные автомобили или уничтожать роботизированные производства, а тоже окажутся в постмодернистском медиапространстве, и, вероятно, битва развернется не за физические объекты, а за наши мозги.

И, разумеется, мы поговорим о влиянии новых медиа на людей. Ведь тот же YouTube – это уже не просто сервис, где видосики можно посмотреть. Моя дочка, например, не читает книги, а учится по видео. Я сперва был от этого в ужасе, а сейчас… я тоже остаюсь в ужасе, но понимаю, что этот процесс не остановить, как восход солнца. Я уже и сам предпочитаю посмотреть, чем почитать.

Все эти вещи нужно осознавать сейчас, чтобы потом не было поздно.