Delfast планирует в 2022г достичь 51% локализации производства электробайков в Украине

Компания по производству украинских электробайков Delfast планирует в 2022 году увеличить процент локализации производства электробайков в Украине за счет запуска собственного завода.

"Мы планируем через год выйти на 51% локализации в Украине. Это уже будет байк, полностью сделанный в Украине. Дальше постепенно, по мере развития, будем увеличивать процент локализации и все что сможем - с точки зрения экономической эффективности - будем производить сами", - заявил журналистам сооснователь Delfast Данил Тонкопий в ходе iForum 2021 в Киеве в пятницу.

По его словам, основные причины открытия завода Украине - это локализация, контроль качества и экономия.

"Мы подписываем договор с Киевским радиозаводом и его правопреемником компанией "Элмиз". У нас с ними предполагается многостороннее сотрудничество. Это не только аренда помещений - они разрабатывают для нас будущее оборудование, осуществляют сборку. Самое главное - у них есть опыт: они делают электромобили, зарядные станции для электротранспорта и тоже были заинтересованы в партнерстве именно с нами", - подчеркнул Тонкопий.

Он также заявил, что производство в Китае не может обеспечить компании необходимого уровня качества продукции, поскольку границы Китая закрыты, и Delfast не может отправить туда инженеров.

"Нам необходимо иметь высокую скорость внедрения изменений на производстве, высокую скорость разработки, высокую скорость реагирования на запросы покупателей", - отмечает сооснователь компании.

Помимо этого, по расчетам Delfast, производство электробайков в Украине обойдется компании дешевле.

"Приведу пример: рама, производимая в Китае, обойдется нам в $250. А наши партнеры в Днепре производят первые образцы за ту же цену, но по мере увеличения объемов производства цена будет снижаться. В итоге экономия может составлять до 30%", - заявил Тонкопий.

Как сообщалось, ранее Delfast начал поиск инвесторов с целью запустить полную локализацию производства электробайков в Украине.

В апреле 2020 года украинский стартап Delfast Bikes получил грант от программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" в размере более 3 млн грн на разработку и производство трехколесного электробайка Delfast Trike для курьеров и служб доставки с повышенной грузоподъемностью.

В феврале 2020 года Delfast Bikes, совместно с еще 14 стартапами, представлявшими Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global-2020 в Кремниевой долине, в числе тройки украинских финалистов прошел в акселерационную программу Startup Grind Global.

Украинская служба курьерской доставки DelFast начала продавать электробайки собственной конструкции в 2016 году. Ранее DelFast использовал электровелосипеды для коммерческой доставки по Киеву в пределах часа.