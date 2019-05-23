Зеленский на iForum: здесь гораздо приятнее, чем на Банковой, настоящие живые люди

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Украинском форуме интернет-деятелей iForum 2019 признался, что ему не совсем комфортно пребывать в администрации президента.

"Честно говоря, здесь гораздо приятнее, чем на Банковой. Я там три дня, а тут настоящие живые люди", - сказал он в начале своего выступления на форуме в четверг в Киеве.

Зеленский также извинился перед пришедшими за рамки с металлоискателями на входе в Международный выставочный центр.

"Эти рамки очень символичны. Уверен, что среди вас есть человек, который точно придумает альтернативу этим рамкам. Это очень неплохой стартап. И я даю вам слово, как президент Украины, что буду первым заказчиком этого стартапа", - отметил он.