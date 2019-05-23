Политика

15:03 23.05.2019

Зеленский: в развитии е-правительства мы уступаем многим постсоветским странам и агрессору, я мечтаю о "стране в смартфоне"

2 мин читать
Зеленский: в развитии е-правительства мы уступаем многим постсоветским странам и агрессору, я мечтаю о "стране в смартфоне"

 Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что намерен реализовать идею "страны в смартфоне" и наверстать отставание Украины в развитии электронного правительства.

"Есть отчёт ООН о развитии электронного правительства за 2018 год, и мы с вами четко можем увидеть, к чему стремиться. Сегодня, как бы прискорбно это не звучало, мы проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он, выступая на iForum 2019 в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что по индексу человеческого капитала Украина проигрывает только РФ, Беларуси и Эстонии.

"То есть вообще дело не в людях, реально мы должны признать, что дело в системе. Можете правда считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать "страну в смартфоне", "правительство в смартфоне". Ребята, пора это сделать - без вас не справимся", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что данный процесс должен идти на четырех уровнях: первый - информация о государстве, второй - коммуникация с государством, третий - трансакции с государством, четвертый - вовлечение в управление государством.

"Как было бы круто, что когда ты едешь на работу и не только получаешь новости, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, дополнять, какие люди избираются, как можно их отозвать", - считает он.

Зеленский попросил всех, у кого есть различные инновационные идеи, обращаться с ними к его команде.

Теги: #е_правительство #прогресс #зеленский #электронное_правительство #iforum #технологии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:51 23.05.2019
Зеленский: мы хотим низких тарифов - нужно тянуться к инновациям возобновляемой энергетики

Зеленский: мы хотим низких тарифов - нужно тянуться к инновациям возобновляемой энергетики

12:33 23.05.2019
Зеленский ожидает внедрения западных стандартов в ВСУ

Зеленский ожидает внедрения западных стандартов в ВСУ

11:24 23.05.2019
И.Геращенко высказывается за обнародование стенограммы встречи Зеленского с лидерами парламентских фракций

И.Геращенко высказывается за обнародование стенограммы встречи Зеленского с лидерами парламентских фракций

09:53 23.05.2019
Евробонды Украины отреагировали снижением на новости о проблемах с миссией МВФ и первые назначения Зеленского

Евробонды Украины отреагировали снижением на новости о проблемах с миссией МВФ и первые назначения Зеленского

21:24 22.05.2019
У Зеленского поддерживают создание консорциума по управлению ГТС

У Зеленского поддерживают создание консорциума по управлению ГТС

20:49 22.05.2019
Коломойский утверждает, что после возвращения в Украину не виделся с Зеленским

Коломойский утверждает, что после возвращения в Украину не виделся с Зеленским

20:30 22.05.2019
Адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении ему гражданства Украины

Адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении ему гражданства Украины

19:27 22.05.2019
Нардепы оставили старую систему выборов в надежде на продолжение своей политической жизни, но украинцы изберут новых политиков

Нардепы оставили старую систему выборов в надежде на продолжение своей политической жизни, но украинцы изберут новых политиков

18:22 22.05.2019
Президент сейчас думает о том, как сдвинуть с "мертвой точки" переговорный процесс по Донбассу - Пристайко

Президент сейчас думает о том, как сдвинуть с "мертвой точки" переговорный процесс по Донбассу - Пристайко

13:59 22.05.2019
Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты "Народного фронта" поддержали обращение в КС о неконституционности роспуска Рады

По действующей системе госзакупок ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Раду – Слипачук

ЦИК об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады: Избирательный процесс необратим

Зеленский оставил Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью

Организация "Спильна справа" обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о роспуске Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты "Народного фронта" поддержали обращение в КС о неконституционности роспуска Рады

По действующей системе госзакупок ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Раду – Слипачук

ЦИК об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады: Избирательный процесс необратим

Зеленский оставил Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью

Организация "Спильна справа" обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о роспуске Рады

Петиция об отставке Зеленского появилась на сайте президента Украины

В Консультативной миссии и представительстве ЕС в Украине настаивают на создании комитета Рады по контролю над сектором безопасности

Кравчук сомневается в намерениях Зеленского провести референдум по мирным соглашениям с РФ

Бойко назвал провал голосования за изменение избирательной системы попыткой политиков "ухватиться за власть"

Порошенко призывает демократические силы обсудить формат участия в выборах в Раду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА