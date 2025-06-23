Україна є інвестиційно привабливою за умови усвідомлення ризиків – Генеральний секретар Міжнародної торгової палати Джон В. Г. Дентон

Ексклюзивне інтерв’ю пана Джона В. Г. Дентона, Генерального секретаря МТП, для агентства "Інтерфакс-Україна"

Автор: Максим Уракін

Генеральний секретар Міжнародної торгової палати (МТП) Джон В.Г. Дентон (Офіцер Ордену Австралії) відвідав Київ у червні 2025 року. В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" він розповів про зусилля МТП щодо підтримки приватного сектору України під час війни, плани просування українського експорту в світі та про те, що країні потрібно продемонструвати тепер, щоб привабити інвесторів. Дентон також поділився особистими враженнями про те, що означає підтримувати Україну в один із найважчих періодів її новітньої історії.

- Пане Дентоне, це Ваш не перший візит до України. Що спонукало Вас відвідувати країну неодноразово після початку повномасштабного вторгнення?

- Я відвідав Київ чотири рази з початку війни. Вперше я приїхав протягом шести тижнів після вторгнення, щоб показати, що глобальна бізнес-спільнота підтримує український бізнес. Було важливо надати негайну підтримку та продемонструвати солідарність. Я зустрічався з регіональними торгово-промисловими палатами, зокрема тими, що з окупованих територій, аби зрозуміти їхні потреби та реалії.

Ми швидко зрозуміли, що функціонування приватного сектору України є ключовим для збереження економічної стійкості країни та для того, щоб майбутнє відновлення стало можливим. Дієвий приватний сектор – це основа для відбудови. Якщо він зруйнується, відновлення стане вдвічі складнішим.

- У 2024 році Ви оголосили про зниження вартості доступу до Арбітражного суду МТП для українських компаній. Чи це відбулося?

- Так, ми впровадили знижені тарифи, щоб зняти бар’єри для вирішення спорів для українського бізнесу. Арбітраж запускається лише тоді, коли в контракті є посилання на правила МТП. Наразі у нас немає статистики щодо того, скільки контрактів вже це передбачають, проте механізм діє, і ми заохочуємо до його використання.

- Ще однією ініціативою було надання доступу українським МСП до платформи One Click Міжнародної торгової палати. Чи вдалося досягти цього?

- Так. Платформа перекладена українською мовою та інтегрована в мережу Торгово-промислової палати України. Регіональні палати також її використовують. До того ж, ми провели кілька тренінгів для українських компаній, щоб навчити їх ефективно користуватися платформою.

- Чи можуть українські компанії, активи яких були конфісковані під час окупації, скористатися арбітражними механізмами МТП?

- Так, якщо існує чинний контракт із посиланням на арбітраж МТП, який було порушено внаслідок окупації. Ми також виступаємо за створення компенсаційного фонду за завдані збитки, потенційно з фінансуванням із заморожених російських активів, та готові надати консультації щодо його структури. Ми призупинили діяльність МТП Росія – ми її не ліквідували, адже це потребує схвалення нашого глобального членства, що охоплює понад 100 країн із різними поглядами. Призупинення було найефективнішим можливим кроком. Ми чітко засуджуємо вторгнення Росії.

- Як МТП допомагає Україні виходити на нові світові ринки за межами Європи?

- Ми вже організували візити українських бізнес-делегацій до Латинської Америки та Африки, наприклад, до Боготи та Найробі, на великі регіональні бізнес-форуми. Такі події допомагають підвищити впізнаваність українських МСП, скоригувати хибні уявлення та налагодити нові партнерства. Український бізнес повинен бути видимим і почутим на світовій арені.

- Які інструменти МТП може запропонувати українським експортерам і МСП під час війни?

- Одним із найпотужніших інструментів є Інкотермс – глобальні торговельні правила, розроблені МТП. Ми також надаємо навчання для допомоги компаніям у відповідності до стандартів Європейського зеленого курсу та працюємо над "Екотермс" як екологічним доповненням. Окрім того, ми створили агропродовольчий хаб і нещодавно залучили понад 100 українських агропідприємств, щоб допомогти їм відповідати регламенту ЄС щодо вирубки лісів.

- Які очікування МТП від Конференції з відновлення України, що невдовзі відбудеться у Римі?

- Ми налаштовані дуже практично. Ми організуємо круглий стіл щодо гарантій експортного фінансування, що є значною перешкодою для інвестицій. Інвестори не мають повного страхового покриття ризиків в Україні. Ми збираємо ключових учасників: уряди, фінансові установи, бізнес, щоб вирішити це питання. Ми обговоримо й інші бар’єри для інвестицій та способи зниження ризиків для приватного сектору.

- Що зараз повинна зробити Україна, щоб зміцнити довіру інвесторів?

- Україна повинна мати чітку й узгоджену стратегію залучення інвестицій із конкретними проєктами для просування. Необхідно покращити державно-приватне партнерство, забезпечити верховенство права та боротися з корупцією. Виграти війну є критично важливим. Однак також важливо виграти мир. Інвесторам потрібна передбачуваність, і Україна має надати чіткі сигнали в умовах жорсткої глобальної конкуренції за капітал.

- Судова система України має репутацію корумпованої. Як бізнес може бути впевнений у правовому захисті?

- Саме тому МТП пропонує незалежний Арбітражний суд, який користується повагою у всьому світі та виключає такі проблеми. Це надійний механізм вирішення спорів. Водночас Україна повинна продовжувати реформування своєї правової системи для формування довгострокової довіри.

- Як би Ви охарактеризували співпрацю МТП із Торгово-промисловою палатою України?

- Дуже продуктивна. Торгово-промислова палата України під керівництвом Геннадія Чижикова є динамічною та шанованою серед міністерств і Офісу Президента. Вона відіграє ключову роль у координації регіональних палат і підсилює голос бізнесу по всій країні.

- Ви зустрічалися із багатьма представниками української влади під час цього візиту. Які основні теми обговорювалися?

- Ми зустрічалися з міністром фінансів, міністром захисту довкілля, заступником міністра закордонних справ, радниками президента та іншими. Обговорювали стійкість приватного сектору, сприяння інвестиціям та стратегію відновлення.

- Яке головне послання Ви б адресували глобальній бізнес-спільноті щодо України?

- Україна є інвестиційно привабливою за умови належного усвідомлення та управління ризиками. Для мене особисто підтримувати Україну – означає допомагати її приватному сектору вижити, зростати та, зрештою, збудувати нову Україну. Це надзвичайно важливо!

Міжнародна торговельна палата (МТП) – найбільша у світі бізнес-організація, що представляє інтереси приватного сектору на глобальному рівні.

Штаб-квартира: Париж, Франція

Країни-члени: понад 170 країн

Членство: понад 45 мільйонів компаній, підприємців та бізнес-асоціацій у всьому світі

Статус: має статус спостерігача при ООН та тісно співпрацює з СОТ, G20, МВФ й іншими міжнародними організаціями.

МТП розробляє глобальні бізнес-стандарти та правила (наприклад, Інкотермс ®); вирішує міжнародні спори через Міжнародний арбітражний суд МТП – один із найавторитетніших у світі; сприяє вільній торгівлі, сталому розвитку та цифровізації економіки.

МТП вважається голосом глобального бізнесу та відіграє ключову роль у формуванні міжнародного бізнес-середовища.