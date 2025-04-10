Інтерфакс-Україна

Інтерв'ю

21:51 10.04.2025

Дискусії під час Ради асоціації Україна-ЄС були дуже хорошими, очікується ще більше підтримки – посол Матернова

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Дискусії під час Ради асоціації Україна-ЄС були дуже хорошими, очікується ще більше підтримки – посол Матернова

Ексклюзивне бліцінтерв'ю посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна”

Текст: Валерія Прощенко

Як ви оцінюєте результати вчорашніх зустрічей у Брюсселі, зокрема десятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС та підписання низки документів між Україною та ЄС?

Вчора відбулася 10-та Рада асоціації. Це такий собі вищий орган, створений Угодою про асоціацію, за яку Україна боролася на Майдані. Десята Рада присвячена практичним питанням інтеграції та обговоренню інтеграції України до ЄС. Це важлива подія, яка зазвичай проводиться раз на рік. У нас була дуже хороша дискусія.

Як відомо, було кілька заяв про підтримку України. Одне оголошення стосувалося додаткової виплати 1 мільярда в рамках  Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Важливо також те, що цього тижня Європейська комісія отримає 2,1 мільярда євро у вигляді надприбутків, отриманих від знерухомлених активів Центрального банку Росії, які зберігаються Центральними депозитаріями цінних паперів. Більшість із цих 2,1 млрд євро буде спрямовано на закупівлю зброї, амуніції та ППО для України у вигляді грантів. Іншими словами, ми говоримо про гроші; частина піде державам-членам на закупівлю амуніції та ППО.

Отже, це будуть гранти. І з них 1 мільярд євро піде через данську модель українському ОПК. Нагадаю, у серпні минулого року ми вклали 400 млн євро в оборонну промисловість. Отже, цього разу ЄС надасть 1 мільярд євро грантів на оборонну промисловість. Наразі договори готуються.

 

Крім того, вчора було підписано п’ять нових угод між Україною та ЄС. Серед них три фінансові контракти на суму 300 мільйонів євро між Європейським інвестиційним банком та Україною. Фінансування дасть змогу місцевим учасникам швидко відновити важливу інфраструктуру, таку як системи водопостачання та енергоефективні об’єкти, зменшуючи тиск на державну адміністрацію та забезпечуючи ефективне виконання. За підтримки Європейського Союзу через програму Ukraine Facility ці проєкти відображають нашу непохитну відданість відновленню та довгостроковій стійкості України.

Комісія також підписала угоду про участь України в компоненті Copernicus, а також у субкомпонентах Space Weather Events і Rear-Earth Object Космічної програми ЄС.

 

Одне з головних питань, наразі, звісно, ​​– продовження чи непродовження угоди про лібералізацію торгівлі після 5 червня. Чи є підтвердження того, що ЄС не продовжить?

На даному етапі я вважаю, що краще не спекулювати, тому що українська делегація все ще перебуває в Брюсселі, і дискусії тривають. Я думаю, що краще почекати і подивитися на обговорення та про що буде домовлено. Це активно обговорюється, тому говорити про це зарано.

 

Повертаючись до військової підтримки. Чи зможе ЄС передати Україні 2 млн артилерійських снарядів до кінця року? Тому що була різна інформація про перешкоди.

За словами головного дипломата ЄС Каї Каллас, ми рухаємося на цьому шляху. Йдуть активні дискусії з державами-членами щодо снарядів. Високий представник була дуже оптимістична щодо досягнення цієї мети. Отже, ця робота триває, але виглядає оптимістичніше, ніж кілька тижнів тому.

 

Які «червоні лінії» для євроінтеграції ЄС і України в потенційній так званій мінеральній угоді зі США?

Я не думаю, що в Євросоюзі є «червоні лінії». Я маю на увазі, що «червоні лінії» може встановити тільки українська влада. Тому я не вважаю, що є «червоні лінії» від ЄС.

Але, звичайно, ми говоримо з владою про цю угоду.

 

Яка реакція ЄС на вчорашню заяву президента Володимира Зеленського про те, що 155 громадян Китаю воюють проти українців на території України?

Немає сумніву, що Китай сприяє російській агресії. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни.

 

У 2025 році Україна прагне відкрити всі шість кластерів у переговорах про вступ до ЄС на паралельній основі. Як ви оцінюєте цю перспективу після вчорашніх переговорів і зустрічі?

Я думаю, що ми все ще дуже дотримуємося плану відкриття всіх кластерів цього року. Це все ще наш план.

Так, план, очевидно, зіштовхнувся з певними труднощами. Але Комісія активно працює над цим. І на вчорашньому засіданні про це було багато дискусій. І я все одно залишаюся оптимістом. Я вірю, що ЄС, зрештою, знайде рішення. Тому я сподіваюся, що ми зможемо відкрити кластери і продовжити інтеграційний шлях. Але тим часом потрібно зробити багато роботи, як-от реформи, технічна робота з обох сторін тощо.

 

Отже, говорячи про «труднощі», які ви згадали. Як знайти шлях до подолання позиції Угорщини? Який план?

 

Шукаючи шляхи, як врахувати їхні занепокоєння. Я завжди згадую, що розширення має відбуватися за умови одностайності. Це не поодинокий випадок. Це не перший випадок, коли країна натрапляє на труднощі через ситуацію з одностайністю.

Як ви знаєте, ми зіткнулися з цим, наприклад, з Північною Македонією. Тому нам потрібно шукати шляхи її подолання. І я залишаюся впевненою, що це станеться цього року. Я дуже оптимістично налаштована.

 

Які наступні важливі події після вчорашнього засідання Ради асоціації Україна-ЄС?

Сьогодні та завтра відбудеться бізнес-саміт Україна-ЄС, організаторами чи співорганізаторами якого є Європейський Союз, Україна, за головування Польщі та Італії. Це важлива подія з точки зору бізнесу. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і єврокомісар з питань розширення Марта Кос підпишуть українсько-європейське ділове партнерство, щоб стимулювати європейський бізнес інвестувати в Україну.

 

Теги: #матернова #інтервю

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