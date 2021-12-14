Добыча нефти может упасть на 30% в текущем десятилетии — министр энергетики Саудовской Аравии

Объем мировой добычи нефти может упасть на 30% к концу текущего десятилетия в связи с сокращением инвестиций в ископаемые виды топлива, прогнозирует Саудовская Аравия.

«Мы приближаемся к фазе, которая может стать опасной в случае недостаточных расходов на энергетику», — цитируется министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в сообщении Bloomberg, передает Green Deal.

По его словам, результатом этого может стать «энергетический кризис».

Министр отметил, что ежедневный объем добычи нефти может сократиться на 30 млн баррелей к 2030 году. Он призвал энергетические компании и инвесторов игнорировать «пугающие сообщения» по поводу нефти и газа.

Ранее аналогичное предупреждение сделал министр финансов страны Мохаммед аль-Джаддан.

Взгляды министров идут вразрез с позицией большинства активистов в сфере защиты окружающей среды, которые считают необходимым принимать меры для того, чтобы замедлить темпы глобального потепления. Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало к прекращению новых инвестиций в ископаемые виды топлива для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, входит в число стран, которые продолжают вкладывать миллиарды долларов в наращивание добычи. Страна пытается увеличить мощности до 13 млн баррелей в сутки с 12 млн баррелей в сутки запланированных к 2027 году.

Мировые расходы на проекты в нефтегазовом секторе упали на 30%, до $309 млрд в 2020 году и лишь немного восстановились в текущем году, согласно данным International Energy Forum.