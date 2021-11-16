Green Deal

11:15 16.11.2021

Близкий к "Слуге народа" экс-депутат Лещенко назвал условия выплат ДТЭК 3,5 млрд долга за "зеленую" э/э

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Близкий к "Слуге народа" экс-депутат Лещенко назвал условия выплат ДТЭК 3,5 млрд долга за "зеленую" э/э

Условиями выплат долгов государства компании ДТЭК за произведенную зеленую электроэнергию, составляющих около 3,5 млрд грн, должно быть осуществление расчетов самой компании перед государством в сумме 2,8 млрд грн, считает близкий к партии "Слуга народа" экс-депутат Сергей Лещенко.

"Государство готово заплатить олигарху (3,5 млрд грн), но олигарх должен погасить свои долги перед государством (2,8 млрд грн). Это звучит справедливо, олигархи должны заплатить по долгам перед государством", – написал он в своем Facebook в ночь с понедельника на вторник.

При этом Лещенко указал, что ДТЭК должна НЭК "Укрэнерго" 2,1 млрд грн за тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, а также 0,7 млрд грн НАК "Нафтогаз Украины" за газ.

Теги: #зеленая_энергетика #лещенко #дтэк
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