Ощадбанк осуществляет платежи "зеленой" генерации в соответствии с инструкциями

Ощадбанк осуществляет все платежи в адрес "зеленой" генерации в соответствии с инструкциями клиента, на сегодня нет ни одного невыполненного платежа.

"Мы как банк не занимаемся распределением платежей, а только выполняем платежные инструкции клиентов. Все действия Ощадбанка в этой связи полностью соответствуют действующему законодательству, правилам системы электронных платежей НБУ, а также действующим договорам РКО", - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Ощадбанка.

Как сообщалось, ГП "Гарантированный покупатель" в понедельник вечером сообщило, что производители электроэнергии из возобновляемых источников уже получили 16,3 млрд грн из 19,3 млрд грн, перечисленных НЭК "Укрэнерго" от выпуска еврооблигаций.

В то же время ранее в понедельник экс-глава "ГарПока" Константин Петриковец заявил, что ГП в пятницу перечислило полученные от еврооблигаций "Укрэнерго 19,3 млрд грн на счета 960 производителей зеленой э/э.

На вечер понедельника не получали платежей от госпредприятия, сообщили в "ДТЭК ВИЭ".