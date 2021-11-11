Часть автопроизводителей обязалась к 2040 году прекратить продажу моделей на бензине и дизеле

Декларацию о прекращении реализации бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году подписали 11 мировых автопроизводителей и 33 страны в среду в ходе климатического саммита в Глазго, сообщила пресс-служба британского правительства, передает портал Green Deal.

Среди стран-подписантов – Канада, Новая Зеландия, Нидерланды, Израиль, Польша, Великобритания, Азербайджан и др.

При этом США, Китай и Германия – страны, где особенно развита автомобильная индустрия – к соглашению не присоединились.

Также не все крупные автопроизводители поддержали соглашение. В частности, в списке подписантов можно увидеть такие компании, как Ford Motor Co., General Motors Corp., Daimler AG, Volvo Cars AB, Jaguar Land Rover, тогда как главные автомобильные гиганты – Volkswagen AG, Toyota Motor Corp., BMW AG – не стали заявлять о таких целях.

Как сообщалось со ссылкой на Financial Times, ни один из автопроизводителей не против сокращения и сведения к нулю вредных выбросов, но у каждого есть свои опасения.

Volkswagen AG, в частности, говорит о том, что Китай в недостаточной мере привержен сокращению угольной генерации. КНР является одним из крупнейших в мире рынков электромобилей, однако значительная доля производимой в стране электроэнергии (57%) приходится на долю угольных электростанций.

BMW AG заявляет о «сохранении существенной неопределенности относительно развития инфраструктуры, необходимой для полного перехода на автомобили с нулевым уровнем выбросов», а также серьезного различия ситуации на отдельных рынках.

Тем временем в руководстве Toyota считают, что странам Африки и Латинской Америки может потребоваться больше времени на полный переход к использованию электромобилей, отмечают источники FT.