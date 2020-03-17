Европейские автопроизводители останавливают производство

Европейские автопроизводители приостанавливают производство на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Французская автомобилестроительная PSA Group, которая выпускает машины под брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel, объявила о закрытии всех предприятий в Европе до 27 марта.

С понедельника не работают заводы PSA во французском Мюлузе и Мадриде, со вторника закрываются еще три предприятия во Франции, в испанской Сарагосе, два германских завода, а также предприятия в Великобритании и Польше. С 18 марта приостанавливают производство заводы в Португалии, французском Ордэне и испанском Виго, с 19 марта - в британском Лутоне и в Словакии.

Fiat Chrysler приостанавливает практически все производство на ближайшие две недели. Будут закрыты восемь предприятий, включая шесть в Италии.

Renault SA временно прекратит промышленные операции в Испании после введения правительством страны чрезвычайного положения на 15 дней.

Приостановка будет длиться до отмены этого режима, отмечается в сообщении французского автопроизводителя. Компания планирует быстро восстановить производство после завершения кризисной ситуации.

Французский производитель шин Michelin объявил о закрытии со вторника предприятий в Италии, Испании и Франции минимум на неделю. Компания отмечает, что срок приостановки работы в зависимости от развития ситуации может быть продлен, а также введен в других европейских странах.

Германская Volkswagen сообщила о том, что становится трудно поддерживать объемы выпуска на европейских заводах из-за перебоев с поставками комплектующих, а также введения режимов ЧС различными странами региона.

При этом компания отметила улучшение ситуации в Китае, где возобновили работу 31 из 33 ее предприятий.

Итальянские заводы VW, на которых производятся Lamborghini и Bugatti, уже приостановили производство, также как и испанские заводы по выпуску SEAT, пишет The Wall Street Journal.

Телеканал N-TV во вторник сообщил о том, что Volkswagen 20 марта приостановит производство из-за коронавируса. При этом не уточняется, о каких именно заводах компании идет речь.