"Киевстар": кнопочные телефоны занимают 17% продаж, бюджетные смартфоны - 22%

Мобильный оператор компания "Киевстар" проанализировал популярность смартфонов в собтсвенной сети магазинов за 2020 год.

Как отмечается в сообщении оператора, самыми востребованными моделями оказались Samsung Galaxy А10S и Xiaomi Redmi 8.

"Уже несколько лет подряд лидерами продаж становятся именно бюджетные смартфоны. Более 22% всех покупок мобильных девайсов были в ценовом диапазоне 3-4 тыс. грн. На Xiaomi приходится 43% продаж, а Samsung выбирают в 28% случаев", - отмечается в отчете оператора.

По данным "Киевстара", эти два бренда составляют большую часть покупаемых смартфонов.

При этом, среди телефонов в высоком ценовом сегменте наиболее популярной в 2020 году была модель Apple Iphone 11.

Согласно информации "Киевстара", несмотря на активное развитие рынка смартфонов, в Украине все еще остаются довольно популярными телефоны с кнопочной клавиатурой. Они занимают 17% от общих продаж, а наиболее популярным брендом является Nokia, телефоны которой выбирают в 42% случаев.

Пик продаж смартфонов по данным "Киевстара" обычно приходится на период июль – август и новогодние праздники.



Помимо стандартной покупки новых смартфонов, абоненты "Киевстара" пользуются услугой trade-in, по условиям которой можно обменять устаревший телефон на более современную модель, оплатив разницу их стоимости.

Чаще всего на обмен отдают телефоны Xiaomi 6A и Xiaomi 7, а также Samsung J3 2016 меняют, как правило, на Samsung серии А (A315, A515, A115).

Наибольшим спросом эта услуга пользуется у жителей Одессы, Кривого Рога, Киева, Днепра и Харькова.