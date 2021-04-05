Телеком

14:48 05.04.2021

"Киевстар": кнопочные телефоны занимают 17% продаж, бюджетные смартфоны - 22%

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"Киевстар": кнопочные телефоны занимают 17% продаж, бюджетные смартфоны - 22%

Мобильный оператор компания "Киевстар" проанализировал популярность смартфонов в собтсвенной сети магазинов за 2020 год.
Как отмечается в сообщении оператора, самыми востребованными моделями оказались Samsung Galaxy А10S и Xiaomi Redmi 8.
"Уже несколько лет подряд лидерами продаж становятся именно бюджетные смартфоны. Более 22% всех покупок мобильных девайсов были в ценовом диапазоне 3-4 тыс. грн. На Xiaomi приходится 43% продаж, а Samsung выбирают в 28% случаев", - отмечается в отчете оператора.
По данным "Киевстара", эти два бренда составляют большую часть покупаемых смартфонов.
При этом, среди телефонов в высоком ценовом сегменте наиболее популярной в 2020 году была модель Apple Iphone 11. 
Согласно информации "Киевстара", несмотря на активное развитие рынка смартфонов, в Украине все еще остаются довольно популярными телефоны с кнопочной клавиатурой. Они занимают 17% от общих продаж, а наиболее популярным брендом является Nokia, телефоны которой выбирают в 42% случаев.
Пик продаж смартфонов по данным "Киевстара" обычно приходится на период июль – август и новогодние праздники.  

Помимо стандартной покупки новых смартфонов, абоненты "Киевстара" пользуются услугой trade-in, по условиям которой можно обменять устаревший телефон на более современную модель, оплатив разницу их стоимости.
Чаще всего на обмен отдают телефоны Xiaomi 6A и Xiaomi 7, а также Samsung J3 2016 меняют, как правило, на Samsung серии А (A315, A515, A115).
Наибольшим спросом эта услуга пользуется у жителей Одессы, Кривого Рога, Киева, Днепра и Харькова.

Теги: #киевстар #телефоны #модели
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