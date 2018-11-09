Экономика

12:56 09.11.2018

Автопроизводители ФРГ окажут финпомощь при переоснащении дизельных машин

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Автопроизводители ФРГ окажут финпомощь при переоснащении дизельных машин

Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер и германские автопроизводители достигли компромисса в вопросе о переоснащении старых машин с дизельными двигателями.

Немецкая автопромышленность сделала очень большой шаг навстречу, сообщил министр по результатам переговоров с главами крупнейших компаний отрасли Volkswagen, BMW и Daimler.

По словам А.Шойера, автопроизводители обещали дополнительную финансовую поддержку владельцам старых дизельных машин в размере до 3 тыс. евро на автомобиль. Эта помощь, однако, может быть оказана лишь в тех 15 городах Германии, где допустимые нормы содержания двуокиси азота в воздухе превышены особенно сильно, сообщает Deutsche Welle.

Финподдержка будет предложена тем клиентам, которые не воспользовались скидками автоконцернов за обмен автомобиля на более экологически чистую модель.

Volkswagen и Daimler готовы доплачивать за переоборудование старого двигателя по 3 тыс. евро за автомобиль, а не по 2,4 тыс. евро, как ранее. Однако министр транспорта отметил, что пока неясно, в какие сроки машины могут быть переоборудованы, поскольку техническая база для осуществления таких работ в настоящее время отсутствует. А.Шойер высказал мнение, что, по всей видимости, это станет возможно нескоро, к тому же абсолютно неясно, сколько такое переоборудование может стоить.

BMW не считает переоборудование старых дизелей разумным вариантом. При этом компания намерена обеспечить мобильность владельцев автомобилей с экологическим стандартом Евро-5 после 2020 года с помощью пакета мер на сумму до 3 тыс. евро.

Теги: #дизель #автопроизводители #фрг #финпомощь
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