Мировые автопроизводители лишились $250 млрд выручки из-за пандемии

Мировые автопроизводители потеряли выручку в размере около $250 млрд в первой половине текущего года в связи с пандемией коронавируса, которая привела к приостановке производства и существенно ударила по спросу, следует из отчетности компаний, которую проанализировало издание Dow Jones.

В результате пандемии автопроизводители по всему миру столкнулись с одним из самых серьезных кризисов за последнее время. Хотя некоторые ожидают улучшения ситуации во втором полугодии, пандемия дополнила проблемы, с которыми уже столкнулась отрасль, включая вялый спрос и рост расходов на новые технологии.

Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG - два крупнейших мировых автопроизводителя по объему продаж - понесли самые существенные потери с точки зрения выручки за первое полугодие. Совокупно они потеряли $69,61 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда общий объем потерь 19 мировых автопроизводителей, показатели которых проанализировал Dow Jones, составил $246,20 млрд.

Выручка Volkswagen, которые производит автомобили под одноименной маркой и такими брендами, как Audi и Porsche, за шесть месяцев была на $34,17 млрд ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Первая половина 2020 года была одной из самых непростых в истории нашей компании из-за пандемии COVID-19", - сказал финансовый директор Volkswagen Франк Виттер, когда компания опубликовала результаты за второй квартал в конце июля.

Французская Renault SA потеряла $11,35 млрд выручки и отчиталась о рекордном чистом убытке в размере $8,63 млрд за первое полугодие.

"Мы в трудной, непростой ситуации. Мы все в ней оказались. Однако Renault принял на себя удар от COVID, уже находясь в неустойчивой ситуации, поэтому, разумеется, для нас это еще тяжелее", - сказал главный исполнительный директор компании Люка де Мео.

Американские автопроизводители также пострадали в связи с пандемией. Компании Ford Motor Co. (SPB: F), General Motors Co. (SPB: GM) и Fiat Chrysler Automobiles NV совокупно потеряли $69,29 млрд выручки за первое полугодие, при этом наибольшие потери пришлись на долю Ford.

Между тем не все компании оказались в столь затруднительном положении. Так, продажи Tesla Inc. (SPB: TSLA) упали во втором квартале, однако рост выручки за первые три месяца года помог компенсировать снижение. Таким образом, производитель электрокаров увеличил выручку за первое полугодие более чем на $1 млрд.

Некоторые автопроизводители настроены более оптимистично, строя прогнозы на вторую половину года. Главный исполнительный директор BMW AG Оливер Ципсе и финдиректор Volkswagen сказали в конце июля, что компании выражают "осторожный оптимизм" в отношении второго полугодия.

Японская Toyota, потерявшая $35,45 млрд в первой половине года, ожидает, что глобальный рынок автомобилей достигнет показателей 2019 года к концу 2020 года или первой половине следующего года.

Аналитики разделяют этот прогноз. Так, эксперт американского банка Citi Ангус Твиди рассчитывает увидеть позитивную тенденцию с точки зрения объемов во второй половине года в Европе, поскольку "почти полное закрытие европейских рынков в апреле и мае привело к беспрецедентным уровням отложенного спроса".

Самые лучшие показатели в третьем квартале могут быть зафиксированы на рынках Великобритании, Италии и Испании, поскольку резкий спад во втором квартале приведет к еще более активному накопившемуся спросу, отмечает аналитик.

Позитивным сигналом для большинства автопроизводителей является динамика китайского рыка. Продажи пассажирских автомобилей в КНР выросли на 8,5% в годовом выражении в июле, говорит директор по исследованиям автомобильной отрасли в Европе компании MainFirst Bank Дэниэл Шварц.