Green Deal

09:20 05.11.2021

Достижение поставленных на COP26 целей позволит ограничить глобальное потепление до 1,8 градуса – МЭА

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Достижение поставленных на COP26 целей позволит ограничить глобальное потепление до 1,8 градуса – МЭА

Выполнение всех целей для достижения климатической нейтральности, обозначенных и закрепленных на климатическом саммите в Глазго (COP26), позволит ограничить глобальное потепление в пределах 1,8 градуса Цельсия, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

«Новый анализ МЭА показывает, что полное выполнение всех обязательств о нулевом уровне выбросов, озвученных на COP26, а также глобального обязательства о снижении выбросов метана позволит ограничить глобальное потепление на уровне 1,8 градуса Цельсия. Большой шаг вперед, но нужно делать больше», — написал он в своем Twitter.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит в шотландском Глазго с 31 октября, она завершится 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран. В этом году на саммите впервые подведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения — международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия и стремление ограничить этот прирост до 1,5 градуса.

В ходе COP26 уже прозвучали новые климатические обязательства, которые позволяют говорить о замедлении глобального потепления.

В частности, 105 стран обязались сократить мировые выбросы метана в атмосферу на 30% к 2030 году по сравнению с 2020 годом в рамках инициативы ЕС и США «Глобальное обязательство по метану».

Кроме того, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна – третий эмитент СО2 в мире – сможет к 2070 году добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов.

Также свыше 40 стран мира договорились о постепенном отказе от использования угля в энергетике. Более крупные экономики мира должны отказаться от угольной генерации к 2030 году, менее крупные – к 2040 году.

Помимо этого, мировые лидеры пообещали решить проблему вырубки лесов к 2030 году, а большинство крупнейших в мире банков, инвесткомпаний, страховщиков и финансовых регуляторов пообещали совместно предпринимать усилия для значительного сокращения выбросов СО2 к 2030 году и их полного исключения к 2050 году.

Как сообщалось, накануне саммита в Глазго генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о достаточно серьезном риске того, что климатическая конференция не достигнет своих целей. «Давайте говорить открыто: существует серьезный риск того, что в Глазго со стоящими задачами справиться не получится. Ряд прозвучавших в последнее время заявлений по вопросам климата создают, казалось бы, благоприятную картину, но это иллюзия. Нынешние национальные обязательства, принятые правительствами стран, обрекают мир на повышение глобальной температуры на 2,7 градуса Цельсия», – заявил генсек.

По его словам, даже при наиболее благоприятном сценарии температура все равно вырастет более чем на 2 градуса Цельсия – выше максимальных целевых показателей Парижского соглашения по климату.

Источник: Green Deal

Теги: #климат #мэа #потепление
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