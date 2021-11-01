В Глазго проходят беспорядки в день прибытия мировых лидеров на саммит по климату

На улицах Глазго во второй день проведения климатического саммита COP26 полицейские сформировали «стальное кольцо» вокруг места проведения события, а протестующие «планируют быть арестованными», сообщают в понедельник британские СМИ, передает портал Green Deal.

«Полный хаос в сфере безопасности на COP26. Не то чтобы они не могли это спланировать, не так ли?», — рассказал Пол Во из издания The Daily Mail. Он также сообщает, что службы безопасности на саммите запрещают людям делать фото «огромных, практически не двигающихся очередей» на входе в Scottish Event Campus, где проходит встреча в верхах. В результате скопления людей перекрыли дороги, проходящие рядом с местом конференции.

Также силы безопасности формируют «стальное кольцо» вокруг места проведения мероприятия, так как готовятся к угрозам присутствующим главам государств и потенциальным проблемам с протестующими против изменения климата. Для обеспечения безопасности полиция направит специально обученных офицеров, оснащенных высокотехнологичными устройствами, которые могут сбивать беспилотные летательные аппараты с помощью электромагнитных импульсов. Ожидается, что в городе будет проводиться около 300 задержаний в день.

Некоторые из активистов, которые собираются посетить Глазго во время проведения саммита, не скрывают, что их цель — быть задержанными полицией.

«Мы направимся в Глазго на этой неделе, чтобы участвовать в подрывных действиях, в которых мы планируем быть задержаны. Мы делаем это потому, что как ученые мы перепробовали все доступные способы, чтобы донести нашу идею, но нам это так и не удалось», — рассказал представитель организации «Восстание ученых» (Scientist Rebellion) Чарли Гарденерв ходе передачи Good Morning Scotland в эфире BBC.

По сообщениям издания The Scottish Sun, в воскресенье протестующие уже прошли по улицам Эдинбурга. Также эко-активисты используют приложения схожие с теми, которыми пользуются террористы, чтобы спланировать протестные акции на протяжении саммита.

Климатический саммит COP26 в Глазго направлен на борьбу с изменением климата. В этом году на саммите впервые подведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения — международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия и стремление ограничить этот прирост до 1,5 градуса.

Саммит посетят около 25 тыс. делегатов из разных стран, включая мировых лидеров, экспертов и журналистов. Порядка 10 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность на мероприятии. Также, по информации корпорации BBC, ожидается, что около 100 тыс. человек примут участие в протестах на протяжении всей конференции.