Green Deal

11:26 21.07.2021

Мининфраструктуры разрабатывает возможность выпуска в Украине водородных автомобилей

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Мининфраструктуры разрабатывает возможность выпуска в Украине водородных автомобилей

Министерство инфраструктуры Украины работает над созданием возможностей для импортирования водородных автомобилей в страну, а также их производства здесь.

Соответствующий проект приказа "Об утверждении изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования" обнародован на сайте ведомства, передает Green Deal

Документ также предусматривает отсрочку до 2025 года некоторых конструктивных требований к транспортным средствам. Это касается правил относительно ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида.

"Отсрочка требований введена для поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей", - поясняют в ведомстве.

Мининфраструктуры отмечает, что в настоящее время в Украине отсутствуют требования к водородным автомобилям.

"Автомобили, работающие на водороде, являются экологичными, ведь имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду", - заявляют в министерстве.

Теги: #автомобили #водород #мининфраструктуры
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