Green Deal

17:32 15.07.2021

Мининфраструктуры предлагает с 2027 года поэтапно запретить ввоз и регистрацию в Украине бензиновых и дизельных авто

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Мининфраструктуры предлагает с 2027 года поэтапно запретить ввоз и регистрацию в Украине бензиновых и дизельных авто

Министерство инфраструктуры Украины с целью стимулирования использования электротранспорта предлагает с 1 января 2027 года поэтапно запретить ввоз и первую госрегистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в том числе производимых в Украине.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" обнародован на сайте министерства на минувшей неделе.

Документом, в частности, предлагается с 1 января 2027 года запретить ввоз и первую регистрацию подержанных автомобилей с дизельными двигателями, а с 1 января 2030 -го – новых автомобилей с дизельными ДВС, а также подержанных и новых авто с бензиновыми двигателями.

Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, на автомобили фермерских хозяйств, использующих их за пределами автомобильных дорог общего пользования, автомобили, приобретаемые по наследству, а также на авто, выпущенные до 1 января 1981 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что 90-95% загрязняющих веществ в воздухе приходится на автотранспорт с ДВС (за исключением мегаполисов), а транспортная политика ЕС поставила задачу сократить наполовину эксплуатацию авто на традиционных видах топлива в городах до 2030 года и полностью отказаться до 2050 года.

В то же время, отмечается в документе, в отличие от жителей ЕС более бедные украинцы эксплуатируют авто дольше, "что является следствием, в частности, ввоза в Украину подержанных авто из ЕС".

По оценке авторов законопроекта, такой запрет будет способствовать увеличению доли использования электротранспорта и электромобилей, в частности, доведению доли электротранспорта во внутреннем сообщении до 75% в 2030 году.

В числе возможных рисков отмечается ввоз значительного количества подержанных авто с ДВС из стран ЕС для реализации в Украине накануне дат запрета.

Как отмечает Мининфраструктуры, законопроект разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, а также директивы ЕС от 2009 года "о продвижении чистых и энергоэффективных транспортных средств автомобильного транспорта".

В свою очередь такую аргументацию подверг критике эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

"Мне очень хочется узнать фамилии разработчиков этого "документа", которые аргументируют запрет в Украине двигателей внутреннего сгорания с 2030 года потребностью в имплементации директивы, отсутствующей в Соглашении об ассоциации с ЕС", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Источник: Green Deal

Теги: #автомобили #электротранспорт #мининфраструктуры
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