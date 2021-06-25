Green Deal

14:20 25.06.2021

АМКУ ждет информацию от Минэнерго и НКРЭКУ для принятия решения по заявлению о незаконности госпомощи по "зеленым" тарифам

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АМКУ ждет информацию от Минэнерго и НКРЭКУ для принятия решения по заявлению о незаконности госпомощи по "зеленым" тарифам

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) при рассмотрении поданного в феврале заявления ОО "Совет защиты конкуренции и потребителей" о проверке информации относительно незаконной госпомощи при установлении "зеленых" тарифов для ВИЭ-генерации потребовал от Министерства энергетики и НКРЭКУ предоставить сообщения о государственной помощи, на основании которых будет принимать дальнейшее решение в этом вопросе.

"Комитет обратился к Министерству энергетики и НКРЭКУ с требованием о предоставлении сообщения о государственной помощи. В случае получения или неполучения соответствующего сообщения о госпомощи от этих органов комитет будут предпримет меры, предусмотренные действующим законодательством", – говорится в антимонопольного ведомства на запрос "Энергореформы".

В комитете уточнили, что такое письмо было направлено по результатам совещания 31 марта с Минэнерго и НКРЭКУ как со сторонами, предоставляющими госпомощь, во время которого акцентировалось на необходимости проведения соответствующей проверки информации о незаконной госпомощи и предоставлении соответствующих сообщений от указанных госорганов.

АМКУ также получил информацию на свой запрос от профильных ассоциаций о фактическом механизме реализации мер стимулирования производителей э/э из ВИЭ, отмечается в письме.

Вместе с тем в нем говорится, что АМКУ совместно с проектом технической помощи Европейского Союза "Поддержка АМКУ во внедрении правил госпомощи" изучает подходы оценки допустимости для конкуренции мер стимулирования производителей э/э из ВИЭ в странах-членах ЕС.

При этом в комитете уточнили, что согласно закону о госпомощи субъектам хозяйствования и порядку рассмотрения дел о госпомощи, проверка информации о незаконной госпомощи и/или ее ненадлежащем использовании осуществляется по результатам мониторинга действующей госпомощи и анализа обоснованной информации, полученной комитетом из других источников, в частности, заявлений о проверке информации.

Как сообщалось, управляющий партнер адвокатской компании "Соколовский и партнеры" Владислав Соколовский в комментарии Энергореформе разъяснил, какие последствия для производителей зеленой энергии может иметь проверка АМКУ "зеленого" тарифа на признаки государственной помощи, проводимая на основании заявления "Лиги антитраста" (основатель - ОО "Совет защиты конкуренции и потребителей").

По его словам, АМКУ по результатам рассмотрения заявления может в лучшем для ВИЭ-генерации случае определить, что "зеленый" тариф не является государственной помощью, и соответственно прекратить производство, или определить, что зеленый тариф является государственной помощью, допустимой для конкуренции, в том числе при условии выполнения установленных АМКУ требований.

Худший для производителей зеленой электроэнергии вариант – если АМКУ признает "зеленый" тариф государственной помощью, недопустимой для конкуренции, а также прекратит его действие и потребует возврата выплат по нему.

По словам главы Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, АМКУ обратился к профильным ВИЭ-ассоциациям с просьбой предоставить информацию в рамках проверки "зеленых" тарифов на признаки госпомощи, наличие которых может повлечь признание их неконкурентными и угрожать их отменой.

Конеченков отметил, что ассоциации отстаивают позицию, что "зеленый" тариф не является государственной помощью, не грозит конкуренции и не может быть отменен.

При этом он сослался также на европейский опыт, указав, что в Европе такие вопросы уже поднимались, и на судебном уровне принято решение, что зеленые тарифы – это не госпомощь.

Теги: #зеленый_тариф #амку
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