Green Deal

17:50 09.06.2021

Госбанки не готовы финансировать ВИЭ-генерацию по «зеленому» тарифу до урегулирования ситуации с платежами

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Госбанки не готовы финансировать ВИЭ-генерацию по «зеленому» тарифу до урегулирования ситуации с платежами

Украинские банки не готовы возобновить финансирование новых проектов ВИЭ-генерации из-за ситуации с неплатежами, сообщил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

«Весной этого года мы проявили инициативу, написали в Укргазбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк и ПриватБанк, поскольку возникло много вопросов, как будут далее финансироваться проекты, получившие разрешение на строительство. Ответ, который мы получили, был следующим: мы заинтересованы в развитии «зеленой» энергетики, но, учитывая ситуацию с неплатежами, вынуждены прекратить дальнейшее финансирование», – сказал Конеченков в комментарии «Энергореформе» в кулуарах пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» по проблемам развития ВИЭ в среду.

При этом Конеченков отметил, что именно госбанки в последнее время финансировали большинство «зеленых» проектов, в частности по ветрогенерации, и ассоциации было важно, каким будет отношение госбанков к развитию «зеленой» энергетики.

По словам главы УВЭА, задолженность перед производителями «зеленой» энергетики на 1 августа 2020 года, погашение которой было предусмотрено меморандумом с правительством от 10 июня 2020 года, составляла 22,4 млрд грн. Из этой суммы за год выплачено 5,9 млрд грн, что составляет 23% всей зафиксированной к погашению задолженности. При этом до настоящего времени не определены источники погашения этих долгов, отметил он.

В частности, согласно письму Укргазбанка в адрес УВЭА, полученном «Энергореформой», финучреждение не готово возобновить финансирование промышленных ВЭС, работающих по «зеленому» тарифу, учитывая неопределенность с источниками погашения долгов, а также текущую концентрацию объектов энергетики в кредитном портфеле.

При этом в банке отметили, что его набсовет установил более жесткие критерии к кредитованию проектов генерации из альтернативных источников, чем к другим инвестиционным проектам. Также в банке указали, что его кредитной политикой установлен лимит на проведение кредитных операций с клиентами, осуществляющими деятельность в одной экономической отрасли, на уровне не более 30% в кредитном портфеле субъектов хозяйствования.

Вместе с тем Укргазбанк допустил возможность кредитования ВЭС, производящих э/э для потребления предприятий, на территории которых они находятся, без отдельного подключения к сети по примеру просьюмеров, использующих СЭС или продающих э/э по прямым договорам с потребителями.

Теги: #зеленый_тариф #виэ
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