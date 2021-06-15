Green Deal

19:00 15.06.2021

Украина возражает против обвинений Modus Energy International в нарушении обязательств по договору об Энергетической хартии – Минюст

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Украина возражает против обвинений Modus Energy International в нарушении обязательств по договору об Энергетической хартии – Минюст

Позиция Украины в рамках арбитражного производства по иску Modus Energy International, работающей в секторе возобновляемой энергетики, заключается в отрицании при снижении "зеленых" тарифов всех заявленных истцом нарушений обязательств по договору об Энергетической хартии, заявили в Министерстве юстиции Украины.

"Украина возражает против утверждений истца о нарушении государством положения п.1 ст.10 к договору об Энергетической хартии относительно предоставления справедливого и равноправного отношения, внедрения наиболее справедливой защиты и безопасности и воздержания от применения необоснованных или дискриминационных мер относительно управления, использования, распоряжения инвестициями истца", – говорится в письме министра юстиции Дениса Малюськи к народному депутату Людмиле Буймистер на ее запрос, которое она обнародовала на своей странице в Facebook во вторник.

Согласно письму, Украина также на этот момент отрицает наличие юрисдикции трибунала на рассмотрение указанного спора.

Вместе с тем в Минюсте подчеркнули, что, учитывая специфику арбитража, первые процессуальные документы, которыми обмениваются стороны, являются краткими по объему и общими по содержанию.

"Украина предоставит свою развернутую позицию в 2022 году после получения от истца полного и развернутого иска", – указывается в письме.

Отвечая на вопрос депутата о выборе юридического советника для защиты интересов Украины, Малюська сообщил, что Минюст подал запрос в Министерство финансов о перераспределении на оплату услуг советников большинства расходов госбюджета из средств, которые могут быть не использованы из-за пандемии на зарубежные командировки.

После согласования такого перераспределения и выполнения ряда процедурных моментов, в том числе внесения изменений в годовой план закупок, Минюст получит возможность приступить к переговорной процедуре закупки юридических услуг, разъяснили в министерстве.

При этом глава Минюста призвал воздержаться от публичных утверждений о нарушении Украиной прав инвесторов, указав, что установить факт наличия или отсутствия таких нарушений должен арбитражный трибунал.

Как сообщалось, в марте компания Modus Energy International, входящая в состав литовской многопрофильной компании Modus Grupe, инициировала против Украины арбитраж за ретроспективное снижение "зеленых" тарифов на сумму около EUR11,5 млн.

Собственник ООО "Болоховский Солар Парк 1", "Болоховский Солар Парк 2", а также ООО "Солар Залуква" утверждает, что Украина нарушила договор об Энергетической хартии, снизив с 1 августа 2020 года "зеленые" тарифы, размер которых был гарантирован до конца 2029 года, посредством принятия закона № 810-IX на 15%.

Modus Energy International не согласилась на условия Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами от июня 2020 года, предусматривающего снижение "зеленых" тарифов в обмен на погашение задолженности перед производителями э/э из ВИЭ.

Компания просит арбитражный трибунал взыскать с Украины в том числе понесенные убытки, а также проценты по ним и все затраты на арбитражное производство.

Кабинет министров 28 апреля своим распоряжениям разрешил Минюсту осуществить процедуру закупки юридических советников для защиты интересов Украины в международном арбитраже, в том числе и по иску Modus Energy International, путем проведения переговорной процедуры.

Теги: #зеленый_тариф #modus_energy #минюст #энергетическая_хартия
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