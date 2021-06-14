ВИЭ-генерация без «зеленого» тарифа возможна при условии снижения стоимости проектов – участник рынка

Развитие возобновляемой энергетики без «зеленого» тарифа возможно только при условии снижения стоимости финансирования проектов, в большей мере зависящего от стоимости и доступности кредитов, считает операционный директор дочерней компании VR Capital Elementum Energy Александр Подпругин.

«Главная причина большой стоимости проектов – стоимость финансирования. Если стоимость кредитов будет ниже, мы, соответственно, сможем рассчитывать на рынок, на корпоративные соглашение о продаже электроэнергии с крупными потребителями, что уже работает в развитых странах. У нас это пока не может быть реализовано из-за высокой стоимости капитала», – сказал он в комментарии интернет-порталу «Энергореформа» в ходе 12 Европейско-украинского энергодня в Киеве, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством.

При этом Подпругин отметил, что «финансирование не будет дешевым, если нет стабильных правил рынка».

По его словам, окупаемость проектов без «зеленого» тарифа в нынешних условиях составляет не менее 10 лет, и этот срок существенно (на 2-3 года) превышает срок окупаемости при «зеленом» тарифе.

Вместе с тем он предположил, что строительство ВИЭ-генерации без «зеленого» тарифа может оказаться единственным вариантом ее развития уже в ближайшее время.

Подпругин отметил, что Elementum Energy, введя в эксплуатацию первую очередь Днестровской ВЭС на 40 МВт в начале мая и продолжая строить ее вторую фазу на 60 МВт, пока отказалась от строительства объектов ветроэнергетики мощностью в общей сложности 200 МВт.

«Мы много потеряли на том, что строим за собственные средства ввиду отсутствия желания банков финансировать проекты. В частности, один из наших проектов уже был согласован ЕБРРР, проект был опубликован на сайте, единственное, что помешало получить финансирование, – нестабильная ситуация на рынке, начавшаяся после его открытия в июле 2019 года», – пояснил он.

При этом Подпругин отметил, что ВИЭ-генерация получила надежду на стабилизацию ситуации с подписанием меморандума с правительством и принятием закона № 810, но в итоге все свелось к торможению развития сектора, новым потерям компаний из-за невыплат и отсутствию финансирования проектов.

«Мы надеялись, что после того как меморандум был подписан, а в нем были определенные положительные моменты, несмотря на то что мы его не поддерживали, платежи стабилизируются во втором полугодии, все будет решено. Но в 2021 году, когда мы решили строить новую станцию и приобрести еще несколько проектов, начались новые изменения в законодательстве. Перестали платить, возникла проблема с небалансами», – описал проблемы Подпругин.

По его словам, ситуацию усугубила инициатива введения акциза на зеленую электроэнергию. «И это заставляет задуматься, действительно ли мы будем реализовывать проекты», — добавил он.

В то же время эксперт отметил, что ВИЭ-генерации были бы интересны «зеленые» аукционы, но, по его словам, «рынок пока не получил каких-либо сигналов о том, будут ли они вообще».

Как сообщалось, VR Capital Group в начале мая ввела в эксплуатацию Днестровскую ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 40 МВт, рассчитывает запустить вторую ее фазу во IІ квартале 2022 года.

Проект в возобновляемой энергетике был реализован дочерней компанией VR Capital Elementum Energy совместно с американским девелопером Ukraine Power Resources.

В начале апреля VR Capital анонсировала объем планируемых инвестиций в запуск трех ветроэнергетических станций в Одесской области суммарной проектной мощностью 49,5 МВт в размере EUR75 млн.

После разрешения Антимонопольного комитета 31 марта в Одессе были осуществлены три сделки купли-продажи корпоративных прав в ООО «Арцизская ВЭС», ООО «Арцизская ВЭС 2» и ООО «Кийская ВЭС», в результате которых компания получила все 100% этих прав.

Elementum Energy Ukraine принадлежит 28 СЭС мощностью 536 МВт.

Источник: Green Deal