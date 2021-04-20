Green Deal

13:52 20.04.2021

Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики

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Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики

Министерство энергетики Украины считает целесообразным достичь целевых показателей развития возобновляемой энергетики в Украине в первую очередь за счет использования нереализованного потенциала ветровой и биоэнергетики, заявил заместитель министра энергетики Юрий Бойко в ходе конференции "Переход от "зеленого" тарифа к рыночным условиям", организованной Украинской ветроэнергетической ассоциацией (УВЭА) во вторник.

По словам Бойко, на начало 2021 года общая установленная мощность производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в Украине составляла 8,4 ГВт, из которых на долю ветряных электростанций (ВЭС) приходилось всего 1,2 ГВ. При этом ВЭС за 2020 год произвели всего в 2 раза меньше э/э, чем солнечные электростанции (СЭС), несмотря на гораздо более существенное преимущество последних в установленной мощности.

При этом, как сообщил заместитель министра энергетики, ветровая энергетика имеет ряд преимуществ перед солнечной.

"Именно ветроэнергетика может сыграть ключевую роль, учитывая удешевление стоимости технологий и повышение коэффициента использования установленной мощности, значительный ветропотенциал, наличие земельных площадей, а также более интересный, с точки зрения энергосистемы, профиль генерации", − пояснил Бойко.

По его словам, доля ВИЭ в общем балансе производства э/э в Украине в 2020 году составила 12,4%, а в 2021-м превысит 13% − показателя, который согласно Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года страна должна была достичь только к 2030 году и 25% − к 2035 году.

В связи с этим Минэнерго считает необходимым ориентироваться на достижение 25%-й доли ВИЭ в Украине уже к 2030 году с закреплением этого показателя в соответствующих стратегических документах.

Согласно законодательству, срок предоставления "зеленого" тарифа для сооружаемых ВЭС заканчивается к концу 2022 года, в связи с чем Минэнерго планирует внедрить вместо него такие механизмы поддержки возобновляемой генерации для работы в рынке э/э как контракты на разницу (Feed-in-premium), а также гарантии происхождения э/э (сертификаты) из альтернативных источников.

Теги: #зеленый_тариф #минэнерго #виэ
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