Green Deal

15:36 14.06.2021

ЕС может продлить финансирование газовых проектов при условии их "озеленения" до 2030 года

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ЕС может продлить финансирование газовых проектов при условии их "озеленения" до 2030 года

Министры энергетики стран-членов ЕС на заседании Европейского совета в пятницу договорились продлить до 2030 года финансовую поддержку ЕС в отношении газовых проектов при условии, что затем они будут связанны с транспортировкой и хранением газоводородных смесей или биометана.

«В течение переходного периода до 31 декабря 2029 года определенные «водородные активы» (водород и инфраструктура – ред.), преобразованные из природного газа, могут использоваться для транспортировки или хранения газоводородных смесей или биометана. Для получения финансирования выбранные проекты должны продемонстрировать, как к концу переходного периода эти активы перестанут быть активами природного газа и станут специализированными водородными активами», – сообщается в релизе Европейского совета.

Отмечается, что Европейский совет ранее постановил прекратить поддержку новых газовых и нефтяных проектов и ввести обязательные критерии устойчивости для всех проектов.

При этом министры договорились, что, хотя новые газовые и нефтяные проекты, согласно новому регламенту, не должны получать поддержки, финансирование таких проектов в Мальте и Кипре должно продолжиться пока эти страны не будут полностью подключены к трансъевропейской энергетической сети (TEN-E).

Также, согласно сообщению, пересмотр регламента TEN-E включает обновление классификации инфраструктуры, которая «имеет право на поддержку», с «особым акцентом на декарбонизацию» и включением морских электрических сетей, водородной инфраструктуры и смарт-сетей.

Окончательное решение относительно обновления правил TEN-E, в том числе с точки зрения финансирования энергетических проектов, примет Европейский парламент.

Источник: Green Deal 

Теги: #ес #озеленение #проекты
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