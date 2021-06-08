Госэнергоэффективности предложит программу поддержки энергоэффективности для физлиц и бизнеса объемом 10 млрд грн на 5 лет

Госэнергоэффективности намерено вынести на утверждение правительством программу поддержки энергоэффективности на 2022-2026 гг. объемом 10 млрд грн, собщил и.о. председателя агентства Константин Гура.

"Поскольку программа "теплых кредитов" в этом году завершается, мы разработали концепцию новой целевой программы на 2022-26 годы по поддержке энергоэффективных мероприятий объемом 10 млрд грн, которая бы включала не только "теплые кредиты" для физических лиц, но и распространялась на промышленность, бюджетный сектор, транспорт и отдельные проекты для развития биоэнергетики", - сказал Гура в комментарии "Энергореформе" на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология".

Как разъяснил руководитель Госэнергоэффективности, механизм работы предложенной программы по кредитам юридических лиц будет отличаться от программы "теплых кредитов", заключающейся в компенсации их части.

"Мы сейчас рассматриваем возможность запуска такого механизма как снижение ставки кредита, в данном случае – на двойную учетную ставку НБУ, которая на сегодня составляет 6,5%. То есть стандартная ставка банка минус 13%, если предприниматель берет кредит на энергоэффективность. Затраты банков будут компенсироваться из бюджета", – пояснил он.

По словам Гуры, агентство согласовало программу со всеми заинтересованными органами и сейчас ожидает согласования со стороны Министерства энергетики. "После этого будем засылать на правительство. Надеюсь на его поддержку", – сказал Гура, добавив, что подобная программа стимулирования энергоэффективности даст возможность не только модернизовать жилищный, бюджетный секторы, предприятия, но и позитивно отразится на экономике, создавая проекты, рабочие места, увеличивая поступления в бюджет.

Он также допустил, что под эти цели могут быть использованы поступления от налога на выбросы СО2, которые планируется аккумулировать в Фонде декарбонизации, законопроект о создании которого находится в Раде.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил на 2021 год Государственную целевую программу энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, действующей с 2010 по 2020 год.

Финансирование программы в 2021 году утверждено в объеме 150 млн грн. Объем полученных теплых кредитов в апреле – первом в 2021 году месяце работы программы – в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2020 года: 273 млн грн против 171,7 млн грн.

Источник: Green Deal