Экономика

18:06 18.08.2021

Кабмин сменил главу Госэнергоэффективности

1 мин читать
Кабмин сменил главу Госэнергоэффективности

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил главой Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) Валерия Безуса.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем "Телеграм-канале".

Безус в конце января 2020 года победил в конкурсе на должность главы агентства. В то же время в феврале 2020 года правительство поддержало предложение главы Минэкоэнерго (тогда - Алексей Оржель) и отклонило проект распоряжения о назначении Безуса главой Госэнергоэффективности. С тех пор вопрос оставался нерешенным.

Безус с 2016-го по 2019 год занимал должность зампредседателя Днепропетровского облсовета по исполнительному аппарату - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности.

Также являлся вице-президентом Energy Club, президентом ОС "Украинская ассоциация питьевой воды "Борисфен" и ОО "Агентство регионального развития и инвестиций" - ARDI.

В 2020 году он также подавался на должность члена Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), является членом общественного совета при регуляторе.

Как сообщалось, с июля 2020 года и до последнего времени обязанности главы Госэнергоэффективности исполнял Константин Гура.

Теги: #госэнергоэффективности #руководитель #безус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:40 13.08.2021
Правоохранители задержали руководителя ГПЗКУ при попытке бегства из Украины

Правоохранители задержали руководителя ГПЗКУ при попытке бегства из Украины

15:59 11.08.2021
Кабмин назначил главой Госэнергонадзора техдиректора "Хмельницкоблэнерго"

Кабмин назначил главой Госэнергонадзора техдиректора "Хмельницкоблэнерго"

14:00 30.07.2021
Мощность ВИЭ в Украине за I полугодие увеличилась на 8,3%

Мощность ВИЭ в Украине за I полугодие увеличилась на 8,3%

15:00 08.06.2021
Госэнергоэффективности предложит программу поддержки энергоэффективности для физлиц и бизнеса объемом 10 млрд грн на 5 лет

Госэнергоэффективности предложит программу поддержки энергоэффективности для физлиц и бизнеса объемом 10 млрд грн на 5 лет

17:33 21.05.2021
Руководителю НААН выдвинуто подозрение во взяточничестве, он взят под залог

Руководителю НААН выдвинуто подозрение во взяточничестве, он взят под залог

10:12 25.04.2021
Шеф MI6 считает, что Россия слабеет из-за экономических и демографических проблем

Шеф MI6 считает, что Россия слабеет из-за экономических и демографических проблем

10:12 25.04.2021
Шеф MI6 считает, что Россия слабеет из-за экономических и демографических проблем

Шеф MI6 считает, что Россия слабеет из-за экономических и демографических проблем

15:08 06.04.2021
Законопроект о развитии рынка биометана позволит замещать 8 млрд куб. м газа в год – Гура

Законопроект о развитии рынка биометана позволит замещать 8 млрд куб. м газа в год – Гура

16:03 24.02.2021
Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию

Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки уйдет на пенсию

12:23 05.02.2021
Рада усовершенствовала процедуру избрания руководителя вуза

Рада усовершенствовала процедуру избрания руководителя вуза

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн

Минэнерго перечислило 653 млн грн на зарплаты шахтерам

Fitch изменило на "позитивный" прогноз по 7 городам Украины

Кабмин зафиксировал сниженный тариф на э/э в 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц с 1 октября 2021г по 30 апреля 2022г

ВВП Украины во II кв.-2021 вырос на 5,4% ко II кв.-2020 - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн

Кабмин упростил госрегистрацию мощностей по производству кормов для животных

Ситуация с грузоперевозкой остается сложной, растет количество брошенных и задержанных поездов на Юго-Западной и Одесской ж/д - УЗ

"Укрспецэкспорт" заключил контракт на создание базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турции

Апелляция подтвердила законность отмены допсоглашений на сумму более 44 млн грн, заключенных "Электротяжмашем"

Кабмин создал Раду общественного контроля при БЭБ

"Укрзализныця" направит средства от повышения тарифов на ремонт инфраструктуры

Кабмин утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года

Международные консультанты ILF Consulting Engineers подтвердили инвестпривлекательность строительства дороги Краковец-Броды-Ривне - Мининфраструктуры

Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА