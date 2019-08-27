Экономика

13:54 27.08.2019

Госэнергоэффективности совместно с финскими партнерами разрабатывает концепцию фонда "зеленых" инвестиций в Украине

1 мин читать
Госэнергоэффективности совместно с финскими партнерами разрабатывает концепцию фонда "зеленых" инвестиций в Украине

 Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности совместно с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) и экспертами Финско-украинского трастового фонда инициирует разработку концепции нового финансового инструмента в Украине - Фонда "зеленых" инвестиций (GIF UA), сообщил глава ведомства Сергей Савчук.

"Работа над Фондом станет еще одним приоритетным направлением партнерства МИД Финляндии, НЕФКО и Госэнергоэффективности. Тесное сотрудничество Украины и Финляндии было закреплено подписанием соответствующего меморандума в 2017 году", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По словам Савчука, фонд обеспечит софинансирование новых проектов "зеленой" энергетики и устранит основные барьеры в реализации данных проектов: отсутствие залога, спрос на собственный капитал и т.д.

"Наша цель - основать в Украине надежный финансовый инструмент финансирования проектов по образцу Green Investment Group в Великобритании, DEG в Германии", - подчеркнул глава Госэнергоэффективности.

Теги: #госэнергоэффективности #фонд #нефко #финляндия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 16.08.2019
В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ

В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ

16:00 16.08.2019
Президент Финляндии в сентябре встретится с Зеленским в Киеве

Президент Финляндии в сентябре встретится с Зеленским в Киеве

12:45 15.07.2019
НЕФКО выделит EUR4,35 млн Norsk Solar на строительство СЭС в Киевской области

НЕФКО выделит EUR4,35 млн Norsk Solar на строительство СЭС в Киевской области

13:19 11.07.2019
Украинский фонд стартапов составил 400 млн грн., заявки можно будет подавать уже с сентября

Украинский фонд стартапов составил 400 млн грн., заявки можно будет подавать уже с сентября

16:50 08.07.2019
Кабмин анонсировал запуск Украинского фонда стартапов

Кабмин анонсировал запуск Украинского фонда стартапов

19:19 30.05.2019
Фонд энергоэффективности планирует в 2019 г. обработать, минимум, 300 заявок – вице-премьер

Фонд энергоэффективности планирует в 2019 г. обработать, минимум, 300 заявок – вице-премьер

00:00 17.05.2019
Порошенко уволил посла Украины в Финляндии

Порошенко уволил посла Украины в Финляндии

05:25 13.05.2019
В Полтавской области 10 га земель водного фонда стоимостью более 1,5 млн грн вернули государству

В Полтавской области 10 га земель водного фонда стоимостью более 1,5 млн грн вернули государству

20:26 23.04.2019
ФК "Шахтер" запустил проект для детей "Давай, играй!" на линии разграничения на Донбассе

ФК "Шахтер" запустил проект для детей "Давай, играй!" на линии разграничения на Донбассе

01:32 15.04.2019
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подтвердил намерения провести земельную реформу и демонополизировать экономику - президент группы ВБ

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 32,9%

Советник президента США пытается предотвратить покупку Китаем украинской "Мотор Сич" - СМИ

Рост ВВП Украины в 2019-2020гг не превысит 3% – Oxford Economics

Украина и Всемирный банк в ближайшие годы должны выйти на другой уровень сотрудничества - Гончарук по итогам встречи с президентом ВБ Мальпасо

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" в 2020-2022гг планирует ежегодно выплачивать по кредитам около 9 млрд грн

"Укравтодор" планирует ввести для большегрузного транспорта сбор за проезд по дорогам Украины

ФССУ направил на обеспечение лекарствами пострадавших на производстве 61,7 млн грн

Зеленский подтвердил намерения провести земельную реформу и демонополизировать экономику - президент группы ВБ

IPO и концессии являются наиболее действенным механизмом привлечения инвестиций в "Укрзализныцю" - Кравцов

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 32,9%

Гон создал фонд инвестиций в стартапы Кремниевой долины, получив миллионы от оманского партнера Nissan - WSJ

Американские компании сомневаются в возможности Трампа запретить им вести дела с Китаем

Трамп считает торговые переговоры с Китаем значимыми как никогда

Беларусь хочет закупать нефть в США и наняла лоббиста, чтобы получить американскую лицензию - "Голос Америки"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА