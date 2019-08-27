Госэнергоэффективности совместно с финскими партнерами разрабатывает концепцию фонда "зеленых" инвестиций в Украине

Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности совместно с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) и экспертами Финско-украинского трастового фонда инициирует разработку концепции нового финансового инструмента в Украине - Фонда "зеленых" инвестиций (GIF UA), сообщил глава ведомства Сергей Савчук.

"Работа над Фондом станет еще одним приоритетным направлением партнерства МИД Финляндии, НЕФКО и Госэнергоэффективности. Тесное сотрудничество Украины и Финляндии было закреплено подписанием соответствующего меморандума в 2017 году", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По словам Савчука, фонд обеспечит софинансирование новых проектов "зеленой" энергетики и устранит основные барьеры в реализации данных проектов: отсутствие залога, спрос на собственный капитал и т.д.

"Наша цель - основать в Украине надежный финансовый инструмент финансирования проектов по образцу Green Investment Group в Великобритании, DEG в Германии", - подчеркнул глава Госэнергоэффективности.