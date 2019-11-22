Экономика

10:01 22.11.2019

Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука

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Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности Савчука

Кабинет министров Украины распоряжением №1062 от 15 ноября уволил Сергея Савчука с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по согласию сторон.

Другим распоряжением №1053 в этот день правительство решило провести конкурс на эту должность на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок

Заявки на конкурс принимаются до 2 декабря включительно, а оценивание кандидатов намечено на 6 декабря.

Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с 20 августа 2014 года.

Теги: #госэнергоэффективности #кадры #кабмин
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