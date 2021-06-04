Вопрос обязательств перед ВИЭ является приоритетным при разработке стратегии сотрудничества с ВБ – вице-премьер

Вопрос взятых правительством Украины обязательств перед "зеленой" энергетикой рассматривается как приоритетный при разработке новой стратегии сотрудничества с Всемирным банком (ВБ), сообщил вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко

"Альтернативная энергетика – это действительно приоритет. Я встречался с главой Всемирного банка, отвечающего за Украину, и мы договорились о разработке новой пятилетней стратегии сотрудничества, поскольку предыдущая заканчивается в этом году. Вопрос взятых обязательств по ВИЭ рассматривается как вопрос номер один среди вопросов декарбонизации и других, связанных с экологией", – сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, присутствовавшего на часе вопросов, министерство видит погашение старых долгов перед ВИЭ-генерацией путем выпуска ОВГЗ, а что касается разрешения проблемы новых долгов, то, по его словам, отрабатывается механизм изменения условий работы в рынке, "чтобы новые долги не образовывались".

Согласно данным ГП "Гарантированный покупатель" на 1 июня 2021 года, оплата за приобретенную в 2020 году зеленую электроэнергию составляет 66%, в 2021 – 93% в январе-марте, 72% – в апреле и 100% за 10 дней мая.

Согласно ресурсному законопроекту № 5600, предлагается отменить нулевую ставку акциза, что предусматривает ее размер на уровне 3,2%, для электроэнергии со всех возобновляемых источников.

Согласно подписанному год назад меморандуму между рядом ВИЭ-ассоциаций, 40% долгов по расчетам за зеленую электроэнергию, накопившиеся на 1 августа 2020 года, должны быть погашены до конца прошлого года, а затем ежеквартально в 2021 году по 15%.