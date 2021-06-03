Редизайн газовых сетей сокращает технологические затраты и обеспечивает работу с чистыми источниками энергии

Валерия Романова, руководитель проектов бюджетирования в РГК, к.э.н., доцент

(на украинском языке)

Редизайн мереж вкрай необхідний для забезпечення ефективної роботи газорозподільної мережі, а саме для створення компактних та економічно доцільних мереж, розрахованих на роботу в перспективі з новими енергоресурсами – синтетичними газами, такими як водень і біометан.

Редизайн (оптимізація) мереж – це зменшення виробничих потужностей газорозподільної мережі, оновлення парку обладнання (модернізація).

Регіональна газова компанія (РГК) має своєю стратегічною метою пошук можливостей редизайну мереж з метою підвищення ефективності їх використання.

Отже розглянемо, які саме чинники спонукали нас як оператора ГРМ розпочати роботу над проектами редизайну.

1. Невідповідність наявної потужності газорозподільної мережі та потреб споживача

За останні 10 років споживання газу в Україні скоротилося майже на 50%. Для порівняння ефективності використання мереж застосуємо такий показник, як продуктивність мереж.

Продуктивність – це співвідношення обсягу розподіленого газу та довжини газопроводів.

Продуктивність мереж української газорозподільної мережі — 58 млн м куб\тис. км, це 50% середньо європейського рівня продуктивності. Утримання в робочому стані такої розгалуженої і малопродуктивної мережі вимагає чималих коштів.

2. Зростання кількості аварійних ділянок та обладнання

Крім зайвої потужності газорозподільної мережі важливе значення має її технічний стан, що з причини недостатнього об’єму капітальних інвестицій у тарифній складовій (прибуток у тарифі) продовжує погіршуватись, з причини довготривалої дії ринково необґрунтованого тарифу.

Негативна динаміка зростання кількості аварійних газопроводів і обладнання за наявного рівня тарифу буде триватиме, якщо інвестиції залишатимуться на наявному рівні, що у 10 разів менший у порівнянні з критично необхідним.

Більшість газопроводів та обладнання на них експлуатуються понад 40 років!

Для того, щоб отримати економічний ефект від проектів редизайну, потрібно довести інвестиції до необхідного рівня, щоб ліквідувати аварійні об’єкти та гарантувати споживачеві безперервне і безпечне постачання газу, а вже потім перейти до розрахунків гідравліки ГРМ, на основі яких визначатиметься концепція повного редизайну.

3. Необхідність приведення існуючої потужності ГРМ до реальних потреб споживачів

Українська газорозподільна мережа розрахована на обсяги розподілу 100 млрд куб м в рік, а станом на сьогодні розподіл складає приблизно 25 млрд куб м в рік.

Відмова від зайвої потужності мережі дозволить позбавитися від економічно необґрунтованих експлуатаційних витрат, які лягають на споживача. Споживач не повинен платити за зайві потужності, а зараз ми маємо не завантаженими 75% потужності системи.

4. Можливість оптимізації кількості обладнання при зменшенні потужності мережі

Ще одним завданням, що ми маємо вирішити при реалізації проектів редизайну, є оптимізація мережі з точки зору кількості обладнання.

Вже за розрахунковими даними кількість обладнання в середньому можна скоротити в 3 рази. Щодо газопроводів — метою проектів редизайну є зміна їх категорійності.

Реалізація проектів редизайну дозволить отримати економічний ефект за такими напрямками:

скорочення виробничо-технологічних витрат газу (ВТВ);

скорочення витрат шляхом інвестицій в ліквідацію аварійних ділянок мережі;

скорочення експлуатаційних витрат через оптимізацію кількості обладнання та обслуговуючого персоналу.

У подальшому редизайн мережі, сподіваємось, дозволить перейти до використання більш економічно обґрунтованого методу експлуатації – по технічному стану (використовується європейськими операторами), а не по періодичності, як це відбувається зараз в Україні.

5. Потреба ГРМ в інвестиціях

Для того, щоб у майбутньому ми могли сподіватись на отримання ринково збалансованого тарифу, вже сьогодні необхідно інвестувати у редизайн.

У найближчі 5 років газорозподільна система потребує 50 млрд грн інвестицій у:

реконструкцію аварійних та замортизованих обєктів;

облік та автоматизацію;

модернізацію та нові технології.

Вищенаведені напрямки інвестування і будуть інструментами реалізації проектів редизайну.

Є і інший варіант розвитку ситуації. Якщо і далі потужності мережі використовуватимуться на рівні 25% (а перспектив для збільшення у найближчому майбутньому ми не маємо), то за умови капітальних вкладень на сьогоднішньому рівні ми отримаємо зростання обсягів газу на ВТВ, як наведено на Слайді та нарощуватимемо парк аварійного обладнання.

За умови здійснення інвестицій в проекти редизайну за вище зазначеними напрямками ми отримуємо річне скорочення обсягу газу на ВТВ в середньому на 262 млн куб м, що в грошовому еквіваленті складатиме 300 млн грн в рік.

Окрім економічних важелів, ще досить важливим аргументом на користь редизайну є синхронізація України з цілями європейської стратегії Green Deal. Придатність газорозподільної мережі приймати та транспортувати синтетичні гази (типу водню, біометану, синтетичного метану) стає одним з пріоритетних завдань для України на найближчу перспективу.

Починаючи з 2019 року РГК активно займається проектами, які пов’язані з редизайном газорозподільної мережі і спрямовані на модернізацію та оптимізацію виробничих потужностей з урахуванням перспективи переходу на декарбонізовані джерела енергії. Реалізовані РГК на протязі 2019-2020 рр. проекти редизайну доводять, що редизайн – не тільки приваблива теорія, а й практично отриманий економічний ефект.

Источник: Green Deal