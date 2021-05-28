"ДТЭК Энерго" сократила выбросы своих ТЭС на 58% за 8 лет

Теплоэлектростанции «ДТЭК Энерго» сократили выбросы загрязняющих веществ на 58% за последние восемь лет благодаря инвестициям в экомодернизацию и снижению производства из-за роста ВИЭ, сообщила компания, комментируя рейтинг Ember, включившей ряд ТЭС компании в число топ-загрязнителей в Европе, передает Green Deal.

«ДТЭК Энерго», которая оперирует восемью теплоэлектростанциями, системно инвестирует в модернизацию своего производства: ТЭС сократили выбросы загрязняющих веществ на 58% за последние восемь лет. Это результат как изменения энергобаланса из-за снижения доли ТЭС и роста ВИЭ, так и системных инвестиций компании в строительство и модернизацию электрофильтров», – говорится в ответе компании на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что из 23 реконструированных энергоблоков в Украине 21 –энергоблоки ТЭС «ДТЭК Энерго», на которых был либо построен, либо модернизирован электрофильтр.

«В том числе благодаря этому снизились выбросы пыли на 67% суммарно по всем ТЭС ДТЭК. Инвестиции компании в электрофильтры составили более 2,2 млрд грн», – заявили в ДТЭК.

В частности, выбросы пыли на Бурштынской ТЭС («ДТЭК Западэнерго») сократились на 58% за 2018-2020 годы, а инвестиции в экомодернизацию электростанции составили более 225 млн грн.

Согласно отчету аналитического центра Ember, опубликованному 25 мая, Бурштынская ТЭС заняла первое место в Европе по объемам выбросов диоксида серы (SO₂). Введенная в эксплуатацию в 1964 году она является старейшей в десятке топ-загрязнителей.

В отчете указано, что наибольшее загрязнение SO₂ вызывают угольные ТЭС Украины (27%), Турции (24%), Сербии (15%), Боснии и Герцеговины (11%).

По данным Ember, в Украине находится 8 из 10 станций в Европе с наибольшими выбросами твердых частиц размером до 10 микрон: Кураховская, Луганская (ООО «ДТЭК Востокэнерго»), Ладыжинская («ДТЭК Западэнерго») Трипольская, Углегорская, Змиевская (государственное «Центрэнерго»), Славянская («Донбассэнерго») и Бурштынская ТЭС.

Запорожская ТЭС («ДТЭК Днепроэнерго») заняла второе место в Европе по выбросам оксида азота (NOₓ). На первом – Белхатувская ТЭС (Польша).

«В исследовании Ember сравниваются как европейские страны, которые уже более 30 лет работают над снижением выбросов загрязняющих веществ, инвестируют миллиарды евро государственных программ, так и страны, которые с недавних пор задекларировали движение к сокращению выбросов. В их числе и Украина, которая в конце 2017 года приняла Национальный план по сокращению выбросов (НПСВ), взяв обязательства разработать механизмы его реализации, но это так и не было сделано», – отметили в «ДТЭК-Энерго».

Как сообщалось, Министерство энергетики готовит ряд нормативно-правовых актов, позволяющих урегулировать ситуацию с выполнением НПСВ, оказавшегося под угрозой срыва в основном из-за отсутствия источников финансирования экомодернизации ТЭС.

Главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко отмечал, что Украина через три года будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае дальнейшего невыполнения НПСВ на ТЭС.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала продлить срок выполнения НПСВ до 1 января 2038 года (сейчас 2028-2033 годы) во избежание отключения блоков. В ЕБА оценили необходимые инвестиции для реализации НПСВ в EUR4,1 млрд, из которых 82% – в 2021-2027 гг., и считают практически невозможной выделение такой суммы владельцами установок.