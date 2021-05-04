Green Deal

14:50 04.05.2021

Цена выбросов СО2 в ЕС достигла рекордных €50 за тонну

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Цена выбросов СО2 в ЕС достигла рекордных €50 за тонну

Цена выбросов углерода возросла до 50,05 евро за тонну в рамках Системы торговли выбросами ЕС (EU ETS), достигнув во вторник рекордной отметки, сообщил Bloomberg со ссылкой на биржевые котировки ICE Futures Europe.

«Показатель 50 евро имеет определенное значение, поскольку он уже несколько лет является целевой ценой для некоторых инвесторов. По сути мы полагаем, что цены могут еще возрасти, но также ожидаем жестких политических дискуссий на пути к показателю 100 евро и выше, которые в какой-то момент могут изменить настроения», – рассказал Bloomberg Ульф Эк, главный инвестиционный директор лондонского хедж-фонда Northlander Commodity Advisors LLP.

Он также отметил, что ожидает рост цены выбросов углерода до 75 евро и выше к концу 2021 года.

Как сообщил Financial Times, еще в декабре прошлого года цена выбросов углерода не превышала 30 евро за тонну. Цена за это время резко возросла, поскольку трейдеры уверены, что в ближайшие годы потребуется ужесточить доступность квот на выбросы углерода, если ЕС хочет достичь цели сокращения выбросов СО2 на 55% к 2030 году.

Кроме того отмечается, что на прошлой неделе предприятия сталелитейного сектора и других отраслей, сильно загрязняющих окружающую среду (нефтехимия и цемент), призвали Евросоюз ускорить реализацию планов по введению механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) в отношении стран-экспортеров вне ЕС, опасаясь оказаться в невыгодном конкурентном положении.

Согласно Financial Times, при текущей цене выбросов СО2 сталелитейный сектор в ЕС столкнется с расходами в размере около 2 млрд евро в этом году, несмотря на то, что страны-члены предоставят большую часть квот на выбросы углерода бесплатно.

Как сообщалось, 20 апреля цена выбросов СО2 в ЕС составила 45,12 евро за тонну.

Источник: Green Deal

Теги: #выбросы #углерод #цена
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