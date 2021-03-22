Green Deal

13:07 22.03.2021

ЕБРР предоставит $12,5 млн кредита Dragon Capital на развитие "зеленой" недвижимости

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ЕБРР предоставит $12,5 млн кредита Dragon Capital на развитие "зеленой" недвижимости

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит инвестиционной компании Dragon Capital (Киев) кредит в размере $12,5 млн на ремонт офисного здания в Киеве и покупку двух складских помещений в Киеве и Харькове.

Как сообщила пресс-служба банка, общая арендная площадь складов составляет 26 тыс. кв. м, столичного офиса – 9 тыс. кв. м. При этом Dragon Capital планирует получить для офисного здания рейтинг "очень хорошо" по системе сертификации экологичности зданий BREEAM.

"Помимо этого, предусматривается внедрение инновационного для Украины подхода: с арендаторами будут заключаться "зеленые" договоры аренды, по которым от них будет требоваться минимизация воздействий на окружающую среду", – отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, ЕБРР намерен до 2025 года увеличить инвестиции в "зеленую" экономику более чем до 50% своего годового объема инвестиций.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп Украины в сфере инвестиций и финансовых услуг. Предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году. Одно из ключевых направлений - инвестиции в рынок недвижимости. Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на январь-2021 года под ее управлением находятся 29 объектов коммерческой недвижимости, включая 13 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 10 логистических комплексов общей площадью 662 тыс. кв. м.

Теги: #ебрр #dragon_capital #кредит
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