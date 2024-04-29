В Одесі через ракетну атаку загинули двоє людей, серед постраждалих - дитина

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинули двоє людей, поранені восьмеро, серед них - 12-річна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

За його даними, "ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу".

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих...", - додав Кіпер.