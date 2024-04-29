Події

19:27 29.04.2024

В Одесі через ракетну атаку загинули двоє людей, серед постраждалих - дитина

1 хв читати
В Одесі через ракетну атаку загинули двоє людей, серед постраждалих - дитина

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинули двоє людей, поранені восьмеро, серед них - 12-річна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинуло двоє людей та собака", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

За його даними, "ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу".

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих...", - додав Кіпер.

 

Теги: #удар #жертви #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 29.04.2024
В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

20:33 29.04.2024
Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

20:05 29.04.2024
Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

19:04 29.04.2024
В Одесі внаслідок ракетного удару РФ поранені восьмеро осіб, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура - ОВА

В Одесі внаслідок ракетного удару РФ поранені восьмеро осіб, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура - ОВА

18:34 29.04.2024
В ОДЕСІ ВНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ РФ ПОРАНЕНІ ВОСЬМЕРО ОСІБ, ПОШКОДЖЕНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ТА ЦИВІЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ

В ОДЕСІ ВНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ РФ ПОРАНЕНІ ВОСЬМЕРО ОСІБ, ПОШКОДЖЕНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ТА ЦИВІЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ

07:07 29.04.2024
Три людини загинули в результаті торнадо у США

Три людини загинули в результаті торнадо у США

21:55 27.04.2024
П'ятеро людей загинули внаслідок торнадо в Гуанчжоу

П'ятеро людей загинули внаслідок торнадо в Гуанчжоу

04:51 27.04.2024
Унаслідок нічного ракетного удару по лікарні в Харкові постраждала пацієнтка

Унаслідок нічного ракетного удару по лікарні в Харкові постраждала пацієнтка

01:48 27.04.2024
Окупанти вдарили по Харкову, пошкоджено нежитлову цивільну інфраструктуру

Окупанти вдарили по Харкову, пошкоджено нежитлову цивільну інфраструктуру

11:39 26.04.2024
Ворог завдав авіаудару по промисловому об'єкту в Сумах - ОВА

Ворог завдав авіаудару по промисловому об'єкту в Сумах - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

Кількість постраждалих в Одесі зросла до 17 людей

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили

ОСТАННЄ

Начальники генштабів країн НАТО радитимуться в Брюсселі 16 травня у межах Військового комітету альянсу

У Харкові перейменовано дві станції метро та понад 360 топонімів

АсМАП просить прем'єра вирішити проблему мобілізації водіїв-далекобійників прямо з рейсів

Генштаб ЗС України: Російські війська протягом доби завдали чотирьох ракетних і 35 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів із РСЗВ

Росіяни вдарили двома КАБами по селу на Сумщині, зруйнували школу

Генштаб ЗС України: Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення, на бахмутському напрямку відбито 27 атак ворога

Генштаб ЗС України: Українська авіація завдала ударів по п’яти локаціях противника, ракетники уразили одну

Унаслідок обстрілу Харкова постраждав чоловік - уточнена інформація

Колишніх керівників "Запорізького електровозоремонтного заводу" засуджено до позбавлення волі

Стефанчук і Столтенберг обговорили безпекові питання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА