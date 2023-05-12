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21:29 12.05.2023

Зеленський увів санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, Андрія Деркача та номінальних власників компанії VS Energy

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Зеленський увів санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, Андрія Деркача та номінальних власників компанії VS Energy

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти доньки колишнього міністра оборони Лебедєва, керівника НВО ім. Фрунзе Володимира Лук'яненка та його сина, колишнього народного депутата Андрія Деркача і номінальних власників енергокомпанії VS Energy. Про це йдеться в указі президента, опублікованому в п'ятницю ввечері.

Також, санкції введено проти сина відомого російського бізнесмена Вадима Гінера, Ольги та Ірини Бабакових.

"Ще один санкційний пакет на сьогодні. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та власність пов'язаних із ними українських економічних суб'єктів", - написав президент України Володимир Зеленський у п'ятницю в телеграм-каналі.

"Під їхнім контролем іноді перебували навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики. Санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних із Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, які володіють значними активами на території України", - зазначив президент.

 

 

 

Теги: #санкції #зеленський

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