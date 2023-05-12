Події

16:20 12.05.2023

Глава МЗС України вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав

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Під час візиту до Гватемали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав на запрошення свого гватемальського колеги Маріо Букаро Флореса.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, Кулеба наголосив на нових можливостях відносин України з країнами Карибського басейну, серед яких розвиток економічної співпраці, бізнес-контактів, технологічних партнерств.

"Між нашими країнами тисячі миль, але у нас багато спільного, і ще більше ми можемо досягти разом. Ваші горді країни постали у боротьбі за свободу. Воля до свободи - як у вашому, так і в нашому ДНК. Водночас свобода має бути підкріплена безпекою, урядуванням та економічним зростанням. Люди мають почуватися в безпеці та мати можливості. Міжнародна співпраця здатна цьому сприяти, навіть якщо країни розділяє океан і тисячі миль. Саме тому сьогодні я тут", - заявив міністр.

Міністр запевнив, що Україна готова бути надійним партнером із гарантування продовольчої безпеки для острівних країн Карибського басейну, які залежать від імпорту продовольства. Також Кулеба закликав держави регіону виступити на захист Чорноморської зернової ініціативи і підтримати відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

Крім того, глава міністерства запропонував розвивати наукову взаємодію і проєкти в технологічній, аерокосмічній, інноваційній та освітній сферах. Зокрема Кулеба звернув увагу на зацікавленість низки держав регіону в наукових дослідженнях в Антарктиці. Він запропонував країнам, які не мають власних антарктичних станцій, дослідницькі можливості на станції "Вернадський" та на борту українського науково-дослідного криголама "Ноосфера".

Міністр окремо закликав держави регіону укласти угоди про безвіз для стимулювання туристичних поїздок після перемоги України.

Він також зазначив, що Україна готова ділитися досвідом для посилення кібербезпеки карибських держав, а також зазначив, що Україна готова ділитися досвідом цифровізації.

Крім того, Кулеба детально ознайомив карибських колег з українською формулою миру та закликав держави регіону долучитися до втілення її елементів. Він укотре наголосив, що Росія прагне війни, а не миру, тож наразі дипломатичний шлях урегулювання неможливий.

Міністр закликав карибських партнерів підтримати досягнення справедливості за російські злочини в Україні, зокрема розслідування Міжнародного кримінального суду та діяльність Міжнародного суду ООН, а також долучитися до Коаліції зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Він висловив подяку Гватемалі та Коста-Риці, які вже приєдналися до Основної групи.

Теги: #кулеба

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