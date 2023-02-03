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18:59 03.02.2023

Росіяни ведуть наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, зазнають втрат – Генштаб

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Росіяни ведуть наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, зазнають втрат – Генштаб

 Росіяни ведуть наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському наступальних дій не відзначається, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в п'ятницю.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено, інформує Генштаб.

Водночас, зазначає Генштаб, військами РФ продовжують обстрілювати населені пункти поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі та Грем'яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине та Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

На куп'янському напрямку ворог обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп'янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва – Луганської. На бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області.

На авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка та Мар'їнка. На новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.

"На запорізькому та херсонському – під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Новопіль і Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка та Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсоні, Качкарівка і Козацьке", - повідомляє Генштаб.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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