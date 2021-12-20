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21:00 20.12.2021

Мирослава Гонгадзе вернется в Украину в связи с назначением на должность руководителя "Голос Америки" в Восточной Европе

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Мирослава Гонгадзе вернется в Украину в связи с назначением на должность руководителя "Голос Америки" в Восточной Европе

Американская международная радиокомпания "Голос Америки" (The Voice of America, VOA) назначила первым руководителем в Восточной Европе журналиста Мирославу Гонгадзе, в связи с чем она переедет в Киев в 2022 году, сообщает пресс-служба "Голоса Америки".

Как пояснили в вещателе, из-за "интенсивного накопления российских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Россией Крыму Гонгадзе будет информировать аудиторию мира об агрессивной тактике Кремля в Восточной Европе и влиянии России и Китая в регионе".

"Голос Америки" ожидает, что создание новой должности "расширит вещание в регионе, страдающем от гибридной войны и дезинформации", пояснили в вещателе.

Так, Гонгадзе, которая с 2004 года работает в "Голосе Америки" в США, переедет в Киев в 2022 году.

В свою очередь Гонгадзе отметила, что для нее большая честь продолжить семнадцатилетнюю карьеру в "Голосе Америки" в новой роли руководителя Восточной Европе.

 

Теги: #гонгадзе #голос_америки
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