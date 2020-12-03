Комитет министров Совета Европы призывает украинские власти завершить расследование убийства журналиста Гонгадзе

Комитет министров Совета Европы призывает украинские власти завершить расследование убийства Георгия Гонгадзе в части установления подстрекателей и организаторов.

Речь об этом идет в решении Комитета министров, принятом в четверг в рамках заседания по надзору за исполнением постановлений Европейского Суда.

В Комитете напомнили, что это дело касается различных вопросов, связанных с защитой безопасности журналистов и других представителей СМИ, которые возникли после неспособности защитить журналиста, жизни которого угрожала опасность, и отсутствия эффективного расследования его последующего исчезновения и убийства.

Что касается индивидуальных мер, то Комитет «с глубокой озабоченностью отметил, что через 20 лет после похищения и убийства Гонгадзе производство по делу еще не завершено и не было достигнуто ощутимого прогресса ни в завершении кассационного производства по делу Пукача, одного из виновных в убийстве, ни в деле уголовного расследования по факту подстрекательства и организации убийства». «(Комитет) Призвал украинские власти как можно скорее предоставить информацию о результатах кассационного производства в отношении приговора, вынесенного Пукачу, и выразил надежду, что это разбирательство будет быстро завершено, поскольку оно идет уже в течение трех лет до вынесения приговора Верховным судом», - сказано в решении.

Комитет также «настоятельно призвал власти обеспечить скорейшее завершение расследования по факту подстрекательства и организации убийства в соответствии со стандартами Конвенции, и предложил им предоставить подробную информацию о состоянии и ожидаемых сроках расследования, принимая во внимание, среди прочего, его передачу Государственному бюро расследований».

В отношении общих мер Комитет принял к сведению информацию, в том числе статистические данные, о применении положений уголовного законодательства, касающихся преступлений против журналистов, которая, тем не менее, не свидетельствует об улучшении эффективности расследований, отметил с озабоченностью недавние отчеты и материалы неправительственных организаций о небольшом количестве таких расследований, приводящих к конкретным результатам».

Кроме того, Комитет предложил властям «принять все меры для обеспечения надлежащей регистрации жалоб, тщательного и своевременного расследования с целью установления любых потенциальных связей с журналистской деятельностью, в том числе посредством всестороннего обучения и повышения осведомленности, вести регулярный учет хода расследований, проанализировать влияние новой законодательной базы, чтобы определить, где это нужно, необходимость принятия дополнительных адресных мер». Комитет также отметил также создание специальной межучрежденческой координационной группы по эффективным расследованиям, «призвал власти сделать ее полностью функциональной и предоставить информацию о влиянии ее работы».

Комитет также, вновь заявив о своей озабоченности об ограниченном определении журналиста в Уголовном кодексе, подчеркнул, что украинские власти обязаны в соответствии с Конвенцией проявлять упреждающий подход при рассмотрении угроз и преступлений против лиц, осуществляющих свое право на свободу выражения мнения, независимо от формального профессионального статуса.

В Комитете также отметили недавнюю регистрацию законопроекта, посвященного этой проблеме и призвал власти внести поправки в соответствии со стандартами Совета Европы, в частности, Рекомендаций Комитета государствам-членам о защите журналистики и безопасности журналистов и других субъектов СМИ, не ограничивая защиту тех, кто официально признан журналистами.

«Что касается эффективной защиты безопасности журналистов и других представителей СМИ в Украине, (Комитет) с интересом отметил текущую работу властей по созданию механизма быстрого реагирования, включая онлайн-платформу, что станет значительным шагом вперед», - говорится в решении.

Комитет также приветствовал разработку учебного курса для судей, прокуроров и сотрудников полиции по вопросам защиты журналистов в сотрудничестве с Советом Европы и предложил властям обеспечить быстрое и широкое развертывание обучения, а также продолжать в полной мере использовать возможности сотрудничества Совета Европы по всем поднятым выше вопросам, включая механизм быстрого реагирования, межведомственную координационную группу и законодательные поправки.

Комитет предложил властям представить обновленный и сводный план действий по нерешенным вопросам и текущим событиям до 1 июля 2021 года.