16 сентября: Какой сегодня день

16 сентября в Украине - День памяти Георгия Гонгадзе, украинского журналиста, основателя и первого главного редактора интернет-издания "Украинская правда".

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс, как в Украине, так и за рубежом. В Украине с акций протеста против исчезновения и убийства Гии начались широкомасштабные акции протеста, известные под названием "Украина без Кучмы", в ходе которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки президента.

Почти через восемь лет после исчезновения журналиста, 15 марта 2008 года, Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Один из похитителей Георгия - Николай Протасов - умер в колонии в конце марта 2015 года. Бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач 29 января 2013 года был приговорен к пожизненному лишению свободы. Впрочем, точка в этом резонансном деле еще не поставлена - не только безнаказанными, но и неназванными остаются заказчики убийства журналиста.

В мире отмечают Международный день охраны озонового слоя, а также Европейскую неделю мобильности. В Италии – День рождения Джульетты, в Сент-Китсе и Невисе — День героев, в Малайзии — День федерации, В Мексике и Папуа - Новой Гвинее отмечают День Независимости, в Казахстане - День Матери, а у православных - День памяти святой Домны Никомидийской.

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Дата установлена в память о подписании Монреальского протокола (1987) по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: "Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой".

В итальянском городе Верона отмечают праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете.

Хотя на момент событий, описанных в трагедии "Ромео и Джульетта" главной героине еще не исполнилось 14-ти лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте, с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации.

Отвечают на письма девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году Джулио Тамассиа. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. Ни одно послание не остается без ответа.

Православная церковь 16 сентября чествует двух святых мучениц, Василису и Домну. В народе верили, что простые действия помогут распрощаться с бедностью и наконец получить изобилие и благополучие

Приметы:

Если на Василису теплая погода, то зима будет длинной;

Если днем держится туман, то все полевые работы будут легкими и успешными;

Если вокруг молодого месяца или полнолуния видно туман, то будет солнечная погода;

Если во второй половине дня идет дождь, то непогода задержится на несколько дней;

Если птицы летают низко над землей, то погода ухудшится.

Запреты: Нельзя ругаться, ссориться и кричать; заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством; держать дома старые и поломанные вещи; отказывать в помощи; есть жирную и вредную пищу; смотреть в зеркало до рассвета.

В этот день:

1492 — Во время первой экспедиции Колумба открыто Саргассово море.

1658 — Гетман Войска Запорожского Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский трактат о вхождении казаков в польское подданство.

1810 — Мексика провозгласила независимость от Испании и начала освободительную войну.

1821 — Российская империя подтвердила свои исключительные права на Аляску.

1857 — Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню "One Horse Open Sleigh", более известную как "Jingle Bells". Эта рождественская песенка была написана для представления в воскресной школе, и ныне без неё не обходится ни один рождественский праздник.

1908 — Уильямом Дюрантом учреждена компания "General Motors".

1916 — В Онтарио (Канада) введён сухой закон.

1943 — Освобождение города Лозовая (Украина) и города Ярцево от немецко-фашистских захватчиков.

1959 — Президент Франции Шарль де Голль предложил населению Алжира провести референдум о независимости от Франции.

1963 — Образовано государство Малайзия (из Малайи, Сингапура, Британского Северного Борнео и Саравака).

1964 — Катастрофа Ан-8 в Гостомеле (Киев). Погибли 7 человек.

1965 — В СССР внесены поправки в Уголовный кодекс, облегчающие преследования диссидентов.

1971 — Катастрофа Ту-134 под Киевом. Погибли 49 человек.

1976 — Многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в Ереванское водохранилище.

1983 — Актёр Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство.

1992 — Чёрная среда для британской валюты.

1996 — В США арестован хакер Кевин Митник, взломавший компьютерную сеть Пентагона.

1998 — Выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари".

Именины: Ефим, Петр, Иван, Константин и Василиса.