Верховный суд оставил без изменения решение по делу Пукача, обвиненному в убийстве Гонгадзе

Верховный суд Украины оставил оставил в силе приговор экс-начальнику департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел Украины Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

"Сегодня, 2 июля 2021г., коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда завершила кассационное рассмотрение и объявила решение по делу А.Пукача. По результатам рассмотрения уголовного дела №1-368 / 11 (производства № 51-6302 км 18) Верховный суд оставил без изменения приговор Печерского районного суда Киева от 29 января 2013г. и постановление Апелляционного суда г.Киева от 6 января 2016 года, а кассационные жалобы - без удовлетворения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Верховном суде.

Как сообщалось, Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

21 марта 2011 года было возбуждено уголовное дело в отношении второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы. Он обвинялся в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 г.).

13 декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Кучмы и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры. Записи экс-сотрудника управления Госохраны майора Николая Мельниченко суд не признал доказательством по делу об убийстве Гонгадзе. Апелляционный суд Киева, а затем Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел признали законным закрытие уголовного дела в отношении Кучмы. Сам Кучма категорически опровергает свою причастность к гибели журналиста.

В декабре 2012 года Ренат Кузьмин, занимавший пост первого заместитель генерального прокурора, рассказал журналистам, что расследование по заказчикам убийства журналиста проводится в новых условиях, внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Такие действия связаны со вступлением в силу 21 ноября нового Уголовного процессуального кодекса.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве Гонгадзе.

6 января 2016 году Апелляционный суд оставил приговор Пукачу в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.

В начале лета 2016 года Пукач этапирован для отбывания наказания в Чортковскую колонию в Тернопольской области.

В июне 2017 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского районного суда Киева по обвинению Пукача, осужденного за убийство Гонгадзе.