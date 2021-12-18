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13:12 18.12.2021

Послы стран G7 ждут от украинской власти завершения конкурса на пост руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ

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Послы стран G7 ждут от украинской власти завершения конкурса на пост руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ

Послы стран, входящих в "группу семи", ожидают от Киева скорого завершения процесса конкурсного отбора на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, говорится в сообщении послов стран G7, обнародованном в субботу в твиттере по итогам встречи дипломатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Послы G7 были рады снова видеть президента Украины для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в Украине в 2021 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе встречи дипломаты приветствовали "историческое законодательство о судебной реформе 2021 года и выразили надежду на его полную имплементацию".

"Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что представители стран "группы семи" также надеются на успешную работу антикоррупционных органов и Службы безопасности Украины в будущем.

"Послы приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора руководителя/главы САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, собеседования кандидатов на пост руководителя САП пройдут 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия определится с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. В настоящее время конкурс находится на финальной стадии.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Теги: #g7 #набу #сап
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