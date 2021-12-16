События

15:45 16.12.2021

Во Львовской области пожилая пара погибла от отравления газом в многоэтажке

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Пожилая пара погибла в г.Новый Раздол Львовской области в результате отравления природным газом, сообщает отдел коммуникации областного управления Национальной полиции.

15 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 81-летний мужчина и его 75-летняя супруга, проживающие в многоквартирном доме, длительное время не выходят из дому и не отвечают на телефонные звонки. В квартире полицейские обнаружили тела мужа и жены. Позже медики установили, что причиной их смерти стало отравление бытовым газом.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Теги: #газ #отравление #львовская_область
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