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13:53 09.12.2021

ЕС сфокусирован на том, как предотвратить возможное посягательство РФ на украинскую территорию, санкции будут обсуждаться только в случае, если это произойдет – Стано

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ЕС сфокусирован на том, как предотвратить возможное посягательство РФ на украинскую территорию, санкции будут обсуждаться только в случае, если это произойдет – Стано

Европейский союз сфокусирован на том, как предотвратить возможное посягательство России на территорию Украины, и только в случае, если это произойдет, ЕС будет решать в отношении возможных санкций.

Об этом заявил в четверг в Брюсселе представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.

"Все наши усилия в настоящий момент сфокусированы на том, чтобы предотвратить возможность того, чтобы это случилось – мы не хотим видеть, как Россия предпримет такого рода действия против Украины. Наш фокус – на предотвращении любых действий, предотвращении посягательства на территориальную целостность Украины. Если это случится – мы тогда обсудим детально, какие конкретно меры могут быть предприняты", - пояснил он текущую ситуацию.

При этом Стано не стал рассуждать на тему, какими конкретно могут быть санкции, которые могут быть использованы Европейским союзом в случае вторжения России в Украину.

"Это – часть продолжающейся дискуссии. Государства-члены дадут оценку ситуации на заседании Совета по вопросам внешних дел в понедельник. Я не хочу предварять это обсуждение", - подчеркнул он.

Теги: #стано #ес #санкции #агрессия_рф
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