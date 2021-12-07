Стефанчук подписал закон о военных капелланах

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон "О службе военного капелланства"

"Сегодня подписал важнейший закон "О службе военного капелланства". Считаю, что этот документ является важным шагом к формированию современной украинской армии, заботящейся о своих защитниках и защитницах", - написал Стефанчук во вторник в Фейсбуке.

По его словам, закон стал ответом на духовный запрос. "Вводя Службу военного капелланства, мы выражаем поддержку нашим священнослужителям-добровольцам, которые с первых дней до сегодняшнего дня на передовой. Это важно для реформирования нашей армии на пути к членству в НАТО. Это важно для Украины!", - подчеркнул спикер.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла данный законопроект в целом 30 ноября.

Служба военного капелланства создается как отдельная структура в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, других образованных в соответствии с законами военных формирований, Государственной пограничной службы.

Согласно закону, военным капелланом может быть гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от ее руководящего центра (управления) мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Большинство положений этого закона вступает в силу с 1 июля 2022, кроме части второй ст.7 (обязательным требованием для должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования). Эта норма будет введена в действие через пять лет после вступления в силу закона.