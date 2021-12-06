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09:38 06.12.2021

В Таиланде выявили первый случай заболевания "омикроном"

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В Таиланде выявили первый случай заболевания "омикроном"

Минздрав Таиланда зафиксировал первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" у гражданина США, прилетевшего в Таиланд из Испании, сообщает в понедельник The Guardian.

"Первый случай заболевания вариантом "омикрон" выявили у 35-летнего гражданина США, который год жил в Испании", - цитирует The Guardian слова главы департамента по контролю за заболеваниями Таиланда Опаса Канкавинпона.

Люди, которые контактировали с заболевшим, сдали тесты на коронавирус. Результаты были отрицательными, отмечают в Минздраве.

В Таиланд запрещён въезд путешественникам из восьми африканских стран: Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Эсватини (Свазиленда), ЮАР и Малави.

Согласно данным статистического портала Worldometer, с начала пандемии в Таиланде более 2,1 млн человек заразились COVID-19, около 20,9 тыс. скончались.

Теги: #омикрон #таиланд
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